Libérez Nuno Mendes !

Parfois, posséder trois buts d’avance et évoluer en supériorité numérique tout en maîtrisant totalement les événements sur la pelouse du rival pourraient être autant d’éléments qui poussent un entraîneur à faire des choix plus audacieux. Surtout quand l’un de ses joueurs est contraint de quitter le pré à cause de maux de ventre. Pourtant, dimanche dernier, c’est bien Lucas Beraldo que Luis Enrique a envoyé au charbon au moment de faire sortir Nuno Mendes. Frileux, le tacticien espagnol ? Plutôt simplement désireux de conserver son sacro-saint carcan tactique, tant le rôle demandé au défenseur brésilien s’apparente à celui dans lequel le feu follet portugais est engoncé depuis plusieurs mois.

Le tournant de la rigueur

Construire une défense à quatre avec deux latéraux aussi offensifs qu’Achraf Hakimi et Nuno Mendes est-il viable ? Luis Enrique a eu de longs mois pour plancher sur cette équation, profitant de la longue blessure du virevoltant portugais pour équilibrer le tout d’un Lucas Hernandez au profil bien plus sécurisant sur l’aile gauche. Ainsi, l’Asturien a construit une base de trois joueurs scotchés dans la ligne arrière en phase de possession, offrant en contrepartie une liberté presque totale à Hakimi. Ce dont l’intéressé a fait bon usage, combinant à très haute vitesse avec Ousmane Dembélé, se projetant dans la surface adverse à chaque offensive ou presque et se permettant même de venir jouer les meneurs de jeu sur certaines séquences.

Il y aura d’autres moments où je crois que l’équilibre est très important. Dans ce cas-là et cette phase-là de jeu, Nuno est à l’arrière. Il faut avoir une série d’éléments pour qu’il prenne la profondeur. Luis Enrique

Oui mais voilà, depuis le mois de mars Nuno Mendes a fait son grand retour à la compétition, et l’équation de départ s’est posée de manière bien plus concrète. Depuis, le garçon a vu son poids offensif se réduire à peau de chagrin. Après l’avoir vu enchaîner les déboulés lors de ses deux premières saisons porte d’Auteuil, le public du Parc des Princes doit désormais savourer au maximum chaque débordement, bien conscient que le prochain risque de se faire attendre longtemps. « Ça reste le même poste. Je sais que c’est un joueur d’attaque incroyable et je crois que l’équipe a besoin de ça, tentait une énième fois de se justifier Enrique après la victoire contre Gérone en septembre sur un but provoqué par Mendes. Il y aura d’autres moments où je crois que l’équilibre est très important. Dans ce cas-là et cette phase-là de jeu, Nuno est à l’arrière. Il faut avoir une série d’éléments pour qu’il prenne la profondeur. »

Trop serré, ce nouveau costume

Auteur notamment de six passes décisives en 2022-2023 sous les ordres de Christophe Galtier (le plus souvent comme piston dans une défense à cinq), l’international portugais a vu ses statistiques offensives fondre comme neige au soleil depuis la prise de fonction de Luis Enrique. Désormais, l’attaque rouge et bleue s’appuie sur d’autres points forts. Pour autant, imaginer Mendes former avec Bradley Barcola une association aussi performante que celle observée depuis un an sur le côté droit aurait de quoi faire saliver. Mais est-ce seulement envisageable ? Luis Enrique n’a jamais disposé ses équipes à trois derrière. Un milieu de terrain pourrait-il se voir donné comme consigne de venir compléter l’assise arrière aux côtés des deux centraux ? La capacité de Vitinha ou João Neves à se démultiplier pour organiser le jeu aux quatre coins du terrain ou les courses répétées de Warren Zaïre-Emery semblent trop précieuses aux yeux de leur coach pour être sacrifiés.

Pire, les possibles retours de Lucas Hernandez ou Presnel Kimpembe d’ici la fin d’année pourraient-ils rebattre totalement les cartes ? L’ancien Bavarois est beaucoup plus à l’aise dans ce rôle hybride avant tout défensif. Quant au titi, s’il retrouve un niveau correct après près de deux ans d’absence, il offrirait davantage de garanties, en particulier face à des ailiers en feu, à l’image de Jadon Sancho au printemps dernier. « C’est un latéral avec des capacités physiques et techniques exceptionnelles. Il est encore très jeune, nous essayons d’avoir une position en attaque et en défense qui puisse nous donner plus de choses à l’équipe », tournait encore du pot Enrique le mois dernier avant la venue de Strasbourg. Et si son meilleur apport pour le collectif se trouvait dans un nouveau costume taillé sur mesure, encore à inventer ?

