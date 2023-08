Pronostic Amiens Quevilly Rouen Métropole : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens et Quevilly Rouen Métropole démarrent doucement

Auteur d’une première partie de saison intéressante l’an passé, Amiens avait ensuite connu une dernière ligne droite très compliquée. Cet été, les dirigeants picards ont frappé fort en attirant Omar Daf. L’ancien coach de Sochaux est revanchard suite à son échec à Dijon. Pour lui permettre d’atteindre des objectifs élevés lors de ce nouvel exercice, la formation picarde a attiré l’expérimenté Corchia (ex-Nantes), mais a également mis le grappin sur Mafouta, arrivé de… Quevilly Rouen Métropole après une très belle saison avec 11 réalisations. Si Amiens a perdu Formose Mendy et Matthéo Xantippe, il a su conserver le virevoltant Leautey, le milieu Gélin ou l’excellent Kakuta. Malgré cet effectif de grande qualité, Omar Daf a connu une préparation décevante avec deux nuls face à Lens et Metz pour des revers contre Versailles et Reims. Ce bilan est cependant à atténuer car le club picard a affronté 3 formations de l’élite.

En face, Quevilly Rouen Métropole avait connu une première saison assez compliquée en Ligue 2 se sauvant seulement lors des barrages. L’arrivée d’Olivier Echouafni à la tête du club a fait passer un cap à l’équipe normande qui a assez facilement décroché son maintien en juin dernier. Cette réussite a éveillé l’intérêt d’autres écuries, puisque le meilleur du club Mafouta a donc été séduit par le projet amiénois. De plus, les Bangré, Soumaré, Ben Youssef ou Thuram (gardien remplaçant) ont quitté le club pour revenir dans leur club d’origine ou signer sous de nouvelles couleurs. La continuité normande s’est faite ressentir lors de la préparation avec 3 nuls face au Red Star, Versailles et Caen pour un succès contre Guingamp. Opposition de la 1re journée, ce match entre une formation amiénoise en phase d’adaptation à domicile et une équipe de Quevilly Rouen Métropole sûre de ses forces mais en déplacement pourrait voir les 2 équipes se neutraliser.

Corchia rebondit à Amiens