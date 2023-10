Andy Carroll sous le charme d’Amiens

Au moins, il est bien dans ses pompes.

S’il n’a toujours pas fait trembler les filets depuis son arrivée en Picardie, Andy Carroll se sent pourtant tout à fait à l’aise dans la cité de François Ruffin, Emmanuel Macron et Jean-Pierre Pernault. « Quand mon agent m’a parlé d’Amiens pour la première fois, je lui ai dit : “Il faut aller voir à quoi ça ressemble.” Je suis venu voir la ville, le stade, les installations… Et ça m’a plu », a expliqué l’Anglais dans une interview pour L’Équipe.

Comme tout néophyte fraîchement débarqué en France, l’ex-buteur des Reds a ensuite sorti le couplet du championnat différent : « C’est un football différent de celui que j’ai connu en Angleterre, où l’on te demande de courir, de presser, jusqu’à ce que tu n’en puisses plus. Ici, c’est un peu plus tactique, je dois dépenser mon énergie uniquement dans certaines situations. » L’idylle devrait bientôt aboutir par un achat immobilier, pour éviter à Andy Carroll les allers-retours vers le nord de Londres pour y voir ses enfants.

Il trouvera peut-être le chemin du but avant le chemin du chez-soi.

