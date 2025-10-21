Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Larchamp LMFC vs La Dorée AS

Le gardien a pourtant pris le temps de placer son mur. Sur ce coup franc, le n°3 de Larchamp LMFC n’attend que le coup de sifflet pour convertir ce coup de pied arrêté. À peine le mur des joueurs de La Dorée AS placé, il envoie idéalement bien le ballon côté gardien, d’une magnifique frappe enroulée qui touche le montant avant de faire trembler les filets.

2/ ASSP La Rochelle vs Sporting Club Angerien

Interdiction de cligner des yeux ! Après quatre superbes échanges à une touche de balle sur le côté droit, les joueurs de La Rochelle renverse le jeu à gauche. Toujours dans le tempo, le n°3 lance parfaitement son partenaire, qui opte pour le centre à ras de terre pile pour son attaquant. Qui n’a plus qu’à finir du plat de pied. Les « 2 touches de balles maximum » aux entraînements portent leurs fruits.

3/ Olympic Saint Charles Hautcourt vs Tucquegnieux Trieux

Une seul règle sur corner, le marquage ! Sur ce coup de pied de coin du SC Hautcourt, l’un des joueurs de l’équipe parvient à se démarquer, jusqu’à se faire complètement oublier par la défense de Tucquegnieux. Une erreur qui se paie cash, le joueur de Hautcourt esseulé au « troisième poteau » a tout le temps d’armer sa belle volée acrobatique. Qui surprend tout le bloc défensif adverse. Splendide monsieur !

4/ C.A Monthermé vs Auvillers SLP

Les premières intentions sont souvent les meilleures. Sur cette action, la n°8 de Monthermé fait preuve de sa spontanéité. Profitant du mauvais contrôle de son adversaire, elle contrôle, jette un léger coup d’œil devant elle et envoie une superbe frappe lointaine du milieu de terrain. De quoi lober la gardienne d’Auvilliers qui, malgré ses petits pas d’ajustements, ne parvient pas à regagner sa ligne de but à temps pour repousser cette tentative surprise.

5/ US Dun-Sur-Auron vs SPC Châteauneuf

Alerte golazo ! Pressé dans leur camp, les joueurs de Châteauneuf ont presque réalisé la sortie de balle parfaite. Mais dans le football, presque, ce n’est pas assez. Après la récupération haute de son n°2, le n°6 de l’US Dun n’a vraiment pas le temps de tergiverser. Après sa prise de balle vers l’avant, il déclenche une belle frappe enroulée de son pied gauche qui trompe le gardien adverse. Le buteur s’est entraîné chez Ángel Di María ?

