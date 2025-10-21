Pronostic Leverkusen-PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

La passe de trois pour le PSG ? Parfaitement lancés en Ligue des champions, les tenants du titre espèrent enchaîner une troisième victoire en autant de journées ce mardi soir sur la pelouse d’un Bayer Leverkusen qui se cherche encore.

Il y a un an tout juste, le PSG traversait l’automne comme une ombre sur la scène européenne, n’engrangeant que quatre points avant le mois de décembre. Mais cette saison, la donne a changé. Champion d’Europe grâce à un printemps fabuleux, le club de la capitale n’a cette fois pas l’intention de trop s’attarder en route, bien décidé à ne pas trembler dans cette phase de ligue de Ligue des champions. Intraitable contre l’Atalanta, rentrée victorieuse de Barcelone malgré les absents, l’escouade de Luis Enrique se présente à Leverkusen avec une seule idée en tête : réaliser la passe de trois.

Un PSG bientôt au grand complet ?

Pour mener à bien cette mission, Luis Enrique pourra compter sur un effectif plus étoffé que ces dernières semaines. Décimé par les blessures, son groupe ralliera la banlieue de Cologne presque au complet puisque seuls Fabián Ruiz et João Neves manqueront à l’appel. Touché avec l’équipe de France en septembre, Ousmane Dembélé devrait étrenner son statut de Ballon d’or à la BayArena. Marquinhos est également convoqué, tout comme Désiré Doué, apparu en jambes pendant une heure pour sa reprise de la compétition contre Strasbourg. Avant de jouer à nouveau les maestros dans l’entrejeu, seul secteur encore affaibli côté parisien ?

Une situation qui tranche avec celle du Bayer, qui souffrira davantage des blessures. Kasper Hjulmand pourrait être contraint de faire sans neuf joueurs, parmi lesquels Patrik Schick (en phase de reprise), Lucas Vázquez (blessé) ou Martin Terrier (non inscrit en C1). « Nous aurons onze joueurs sur le terrain », tentait-il de dédramatiser après la victoire contre Mayence, ce samedi. Il n’empêche, voilà un contexte loin d’être idéal pour préparer un choc face à l’une des meilleures équipes d’Europe ces derniers mois, déjà détentrice du record de buts marqués sur une année civile dans la compétition (38 buts en 13 matchs depuis janvier).

Un statut à affirmer

Au vu des forces en présence, les Parisiens seraient bien inspirés de démontrer leur statut de tenant du titre, qui fait partie des favoris à sa propre succession. Surtout qu’une victoire leur permettrait d’aborder la réception du Bayern Munich avec un beau capital confiance, dans deux semaines. Auteur de deux nuls (2-2 à Copenhague et 1-1 à domicile face au PSV), ce Bayer Leverkusen en pleine reconstruction apparaît comme l’adversaire idéal pour ce faire. Délesté d’une dizaine de joueurs majeurs cet été (dont Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Amine Adli ou Granit Xhaka), en plus de son coach Xabi Alonso, le Bayer n’a plus grand-chose à voir avec le champion d’Allemagne flamboyant d’il y a deux ans, encore capable de faire trembler n’importe quelle armada la saison dernière.

« Notre objectif est de gagner la Ligue des champions une deuxième fois d’affilée. Nous sommes très ambitieux. Nous savons la difficulté de cet objectif, mais c’est normal d’avoir cette mentalité, ça dépend de nous, de notre niveau. » Avant même l’entame de la saison, c’est Luis Enrique qui annonçait la couleur. Et si le tacticien asturien a pu mesurer l’importance relative des résultats acquis à l’automne en 2024, il sait aussi que voir ses ouailles recommencer à terroriser l’Europe après quelques semaines à gérer les états de forme ne serait pas de trop. Et si ce mardi marquait le retour du printemps ?

En direct : Leverkusen - PSG (0-0)