Thomas Müller n’aurait pas dit non à une pige au Barça sous Hansi Flick

VM
Allez traduire Raumdeuter en catalan…

Évoluant en MLS avec les Vancouver Whitecaps depuis cet été, Thomas Müller savoure son exil nord-américain. Avec 7 buts et 3 passes dé en 7 matchs de championnat, le natif de Weilheim in Oberbayern n’est pas venu au Canada pour faire de la figuration.

Pas contre une aventure chez son ex-victime barcelonaise

Pour autant, le meilleur pote de feu Maradona n’aurait pas été contre poursuivre sa carrière à un niveau plus compétitif. Plus précisément au Barça de son ex-coach Hansi Flick, comme il l’a confié à Blickpunkt Sport : « J’aurai pu m’imaginer un avenir à Barcelone, oui. »

L’inclassable joueur admet que la présence au club culé de l’ancien sélectionneur de la Männer-Nationalmannschaft lui avait donné des idées : « Si Hansi Flick, qui me connaît très bien, m’avait appelé, et que le projet à Barcelone m’avait plu, j’aurais pu envisager quelque chose comme ça », a expliqué celui qui fit si mal aux Blaugrana pendant son aventure munichoise (8 buts et 2 assists en 10 matchs).

Syndrome de Stockholm, amis barcelonais ?

