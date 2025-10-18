Monaco gâche encore à Angers

Angers 1-1 Monaco

Buts : Chérif (85e) // Balogun (72e)

Faux départ pour Sébastien Pocognoli.

Le nouvel entraîneur de l’AS Monaco commence son aventure sur le Rocher par une contre-performance : alors qu’ils pensaient avoir fait le plus dur, les Monégasques ont laissé échapper la victoire dans les dernières minutes sur la pelouse d’Angers (1-1). Après un premier acte sans le moindre tir cadré, Amine Sbaï s’est rapproché de la cible en faisant trembler le poteau (50e). Folarin Balogun a répondu en partant dans la profondeur et en sollicitant Hervé Koffi (69e).

L’attaquant de l’ASM a pris sa revanche sur le coup suivant, d’un tir bien croisé, sur une passe de Takumi Minamino (0-1, 72e). Son deuxième but de la saison en Ligue 1 après celui du 31 août contre Strasbourg. La défense monégasque a cependant craqué dans le money time face à l’appétit de Sidiki Chérif, qui ne s’est pas gêné pour déposer Salisu et ouvrir son compteur dans l’élite (1-1, 85e). L’ASM, qui aurait pu prendre la troisième place du classement, enchaîne une troisième journée sans victoire, alors que le SCO met fin à une série de trois défaites.

Les fameux vases communicants.