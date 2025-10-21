Un record pas très rassurant pour la Serie A

Tout le monde ne peut pas faire comme la Ligue 1.

Ce week-end, le championnat italien a retrouvé son visage le plus austère, mais aussi le plus historique. Lors de la 7ᵉ journée, seulement onze buts ont été inscrits en dix rencontres, établissant un record de disette offensive depuis le passage à vingt clubs en 2004. Quatre matchs se sont soldés par un 0-0, et la victoire de l’AC Milan contre la Fiorentina (2-1) a suffi aux Rossoneri pour grimper en tête du classement.

Un record de stérilité inégalé depuis vingt ans

Jusqu’ici, le plus faible total de buts sur une journée s’élevait à treize, un palier déjà morose, atteint à quatre reprises lors des saisons 2004-2005, 2010-2011, 2017-2018 et 2022-2023.

Pour retrouver une telle sécheresse offensive, il faut remonter aux années 1960 et 1970, lorsque la Serie A ne comptait que seize clubs. En 1969 et 1980, certaines journées n’avaient vu que six buts au total. Un record presque amoindri grâce au 1-1 entre la Cremonese et l’Udinese lundi soir.

11 - In the #SerieA 2025/26 MD7 have been scored only 11 goals in total, a new negative record for a single Italian top-flight matchday considering the 20-teams campaigns. Blocked. — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 20, 2025

Mais dis donc Jamy, c’est quoi le catenaccio ?

L’Union saint-gilloise, un autre visage de la multipropriété