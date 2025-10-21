S’abonner au mag
  • Italie

Un record pas très rassurant pour la Serie A

SF
Un record pas très rassurant pour la Serie A

Tout le monde ne peut pas faire comme la Ligue 1. 

Ce week-end, le championnat italien a retrouvé son visage le plus austère, mais aussi le plus historique. Lors de la 7ᵉ journée, seulement onze buts ont été inscrits en dix rencontres, établissant un record de disette offensive depuis le passage à vingt clubs en 2004. Quatre matchs se sont soldés par un 0-0, et la victoire de l’AC Milan contre la Fiorentina (2-1) a suffi aux Rossoneri pour grimper en tête du classement.

Un record de stérilité inégalé depuis vingt ans

Jusqu’ici, le plus faible total de buts sur une journée s’élevait à treize, un palier déjà morose, atteint à quatre reprises lors des saisons 2004-2005, 2010-2011, 2017-2018 et 2022-2023.

Pour retrouver une telle sécheresse offensive, il faut remonter aux années 1960 et 1970, lorsque la Serie A ne comptait que seize clubs. En 1969 et 1980, certaines journées n’avaient vu que six buts au total. Un record presque amoindri grâce au 1-1 entre la Cremonese et l’Udinese lundi soir.

Mais dis donc Jamy, c’est quoi le catenaccio ?

L’Union saint-gilloise, un autre visage de la multipropriété

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!