Affrontements entre supporters barcelonais et forces de l’ordre avant Barça-PSG

Triste.

Ce mercredi en amont de la rencontre entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain à Montjuïc, certains fans barcelonais se sont fait remarquer en provoquant les supporters adverses par des chants, mais surtout en lançant des projectiles en direction du bus parisien, puis des forces de l’ordre. La réponse de la police n’a pas été tendre, avec charges, lacrymogènes et fans roués de coups, comme l’indique Le Figaro. L’affrontement aurait duré une bonne vingtaine de minutes.

Altercados en la previa del encuentro entre Barcelona y PSG: la policía carga contra los aficionados culés 📲 @crisnamo #UCL pic.twitter.com/6Yy0lF90K6 — MARCA (@marca) October 1, 2025

🔥 Recibimiento muy hostil al PSG en su llegada a Montjuïc: lluvia de objetos sobre el bus del equipo de Luis Enrique 📹 @crisnamo #UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/Kyw9TxBZVh — MARCA (@marca) October 1, 2025

Affrontements entre supporters du Barça et forces de l’ordre. #FCBPSG pic.twitter.com/es0NhjhVrC — Christophe Remise (@CRemise77) October 1, 2025

Retour au calme mais ça a chargé à plusieurs reprises. Uniquement des « supporters » du Barça qui jetaient des projectiles divers sur les forces de l’ordre. #FCBPSG pic.twitter.com/t4S8IjzgNV — Christophe Remise (@CRemise77) October 1, 2025

Renversant, le PSG cloue le bec du Barça