Sadio Mané fait construire une villa à Bourges

Il voulait se rapprocher de son club, il pouvait pas faire mieux.

Actionnaire majoritaire du club de Bourges depuis l’année 2023, Sadio Mané a décidé de s’y installer a annoncé Le Berry Républicain ce lundi. Selon son entourage, cette installation prouve la volonté du joueur d’Al-Nassr de perdurer dans le Berry et le Sénégalais verrait les choses en grand, étant donné qu’il souhaite poser ses valises en pleine agglomération de Bourges.

Pour le bonheur des habitants de Bourges

Agréablement surpris par la nouvelle, un Berruyer (c’est comme ça qu’on appelle les habitants de Bourges) a fait part de ses premières impressions en tant que futur voisin de l’ancien attaquant de Liverpool. « Quand, un matin, j’ai vu les pelles mécaniques venir démolir l’ancienne maison, j’ai de suite pensé à l’achat du terrain par un promoteur pour réaliser un programme de quatre ou cinq maisons neuves. Quand, ces derniers jours, j’ai vu le nom du nouveau propriétaire (Sadio Mané) les bras m’en sont tombés, assure t-il, je suis un peu le football et forcément Sadio Mané, ça me parle. C’est quand même incroyable cette histoire. Ça va être mon voisin. »

Pour Yann Galut, maire de la ville, Sadio Mané aurait fait le choix de rejoindre une ville où il ferait bon vivre. « Il y a quelque part un côté gratifiant à voir Sadio Mané, qui a choisi de s’impliquer dans le football à Bourges, préférer notre commune pour y vivre quand il sera là, affirme le maire. Il sait qu’ici il sera bien, ce n’est pas moi qui vais le contredire. »

Dessinée sur mesure par un architecte, la villa de Mané se fondra dans le paysage de la ville mais se distinguera tout de même avec ses nombreuses pièces, ses deux piscines (intérieure et extérieure) en plus d’un petit terrain de football prévu. De quoi organiser des tournois avec ses voisins ?

On attend maintenant la villa de Kylian Mbappé à Caen.

