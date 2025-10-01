S’abonner au mag
  • France
  • Bourges FC

Sadio Mané fait construire une villa à Bourges

KM
Sadio Mané fait construire une villa à Bourges

Il voulait se rapprocher de son club, il pouvait pas faire mieux.

Actionnaire majoritaire du club de Bourges depuis l’année 2023, Sadio Mané a décidé de s’y installer a annoncé Le Berry Républicain ce lundi. Selon son entourage, cette installation prouve la volonté du joueur d’Al-Nassr de perdurer dans le Berry et le Sénégalais verrait les choses en grand, étant donné qu’il souhaite poser ses valises en pleine agglomération de Bourges.

Pour le bonheur des habitants de Bourges

Agréablement surpris par la nouvelle, un Berruyer (c’est comme ça qu’on appelle les habitants de Bourges) a fait part de ses premières impressions en tant que futur voisin de l’ancien attaquant de Liverpool. « Quand, un matin, j’ai vu les pelles mécaniques venir démolir l’ancienne maison, j’ai de suite pensé à l’achat du terrain par un promoteur pour réaliser un programme de quatre ou cinq maisons neuves. Quand, ces derniers jours, j’ai vu le nom du nouveau propriétaire (Sadio Mané) les bras m’en sont tombés, assure t-il, je suis un peu le football et forcément Sadio Mané, ça me parle. C’est quand même incroyable cette histoire. Ça va être mon voisin. »

Pour Yann Galut, maire de la ville, Sadio Mané aurait fait le choix de rejoindre une ville où il ferait bon vivre. « Il y a quelque part un côté gratifiant à voir Sadio Mané, qui a choisi de s’impliquer dans le football à Bourges, préférer notre commune pour y vivre quand il sera , affirme le maire. Il sait qu’ici il sera bien, ce n’est pas moi qui vais le contredire. » 

Dessinée sur mesure par un architecte, la villa de Mané se fondra dans le paysage de la ville mais se distinguera tout de même avec ses nombreuses pièces, ses deux piscines (intérieure et extérieure) en plus d’un petit terrain de football prévu. De quoi organiser des tournois avec ses voisins ?

On attend maintenant la villa de Kylian Mbappé à Caen.

48 choses plus spectaculaires que les matchs de l’Eintracht

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!