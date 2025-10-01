Un retour surprise dans le groupe du Barça face au PSG

Un rayon de soleil…

Prêt à affronter le PSG pour la deuxième journée de Ligue des champions ce mercredi soir, Hansi Flick a dévoilé son groupe de 23 joueurs convoqués pour cette rencontre. Si la présence de Lamine Yamal faisait de moins en moins de doute, celle du défenseur Alejandro Baldé est la surprise du chef. Blessé aux ischio-jambiers depuis le début du mois de septembre, le latéral gauche espagnol effectue son retour au meilleur des moments.

Une attaque quand bien même dangereuse

Malgré l’absence de Gavi, opéré au genou droit la semaine dernière et de Raphinha, aussi annoncé forfait, les Catalans pourraient tout de même compter sur leur armada offensive. Marcus Rashford, Robert Lewandowski, Ferran Torres et l’inévitable Lamine Yamal, le Barça garde de quoi de faire trembler les filets de Lucas Chevalier.

En garde !

En direct : Barça-PSG (0-0)