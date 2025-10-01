S’abonner au mag
  • C1
  • J2
  • FC Barcelone-PSG

Un retour surprise dans le groupe du Barça face au PSG

KM
Un retour surprise dans le groupe du Barça face au PSG

Un rayon de soleil…

Prêt à affronter le PSG pour la deuxième journée de Ligue des champions ce mercredi soir, Hansi Flick a dévoilé son groupe de 23 joueurs convoqués pour cette rencontre. Si la présence de Lamine Yamal faisait de moins en moins de doute, celle du défenseur Alejandro Baldé est la surprise du chef. Blessé aux ischio-jambiers depuis le début du mois de septembre, le latéral gauche espagnol effectue son retour au meilleur des moments.

Une attaque quand bien même dangereuse

Malgré l’absence de Gavi, opéré au genou droit la semaine dernière et de Raphinha, aussi annoncé forfait, les Catalans pourraient tout de même compter sur leur armada offensive. Marcus Rashford, Robert Lewandowski, Ferran Torres et l’inévitable Lamine Yamal, le Barça garde de quoi de faire trembler les filets de Lucas Chevalier.

En garde !

En direct : Barça-PSG (0-0)

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

40
Revivez Marseille-Ajax (4-0)
Revivez Marseille-Ajax (4-0)

Revivez Marseille-Ajax (4-0)

Revivez Marseille-Ajax (4-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!