- C1
- J2
- FC Barcelone-PSG
Un retour surprise dans le groupe du Barça face au PSG
Prêt à affronter le PSG pour la deuxième journée de Ligue des champions ce mercredi soir, Hansi Flick a dévoilé son groupe de 23 joueurs convoqués pour cette rencontre. Si la présence de Lamine Yamal faisait de moins en moins de doute, celle du défenseur Alejandro Baldé est la surprise du chef. Blessé aux ischio-jambiers depuis le début du mois de septembre, le latéral gauche espagnol effectue son retour au meilleur des moments.
⭐ 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 ⭐#BarçaPSG pic.twitter.com/a46CZZbeEs— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 1, 2025
Une attaque quand bien même dangereuse
Malgré l’absence de Gavi, opéré au genou droit la semaine dernière et de Raphinha, aussi annoncé forfait, les Catalans pourraient tout de même compter sur leur armada offensive. Marcus Rashford, Robert Lewandowski, Ferran Torres et l’inévitable Lamine Yamal, le Barça garde de quoi de faire trembler les filets de Lucas Chevalier.
En garde !En direct : Barça-PSG (0-0)
KM