S’abonner au mag
  • Espagne
  • FC Barcelone

Un cadre du Barça va passer sur le billard et louper le PSG

KM
Un cadre du Barça va passer sur le billard et louper le PSG

Barça-PSG peut réellement se jouer dans une infirmerie.

Ça n’en finit plus. Après la blessure officialisée ce lundi de Fermin Lopez, celle de Gavi, éloigné des terrains depuis quelques jours, se précise. Touché au genou droit depuis la fin du mois d’août, le milieu espagnol va subir une révision arthroscopique après un souci au ménisque interne du genou droit, a fait savoir le Barça dans un communiqué. Le joueur de 21 ans sait déjà qu’il manquera la réception du PSG en Ligue des champions, avec une absence qui pourrait s’étirer sur cinq semaines.

Le choc des blessés

Considéré comme le match tant attendu qui n’a pas eu lieu la saison passée, ce Barça -PSG se jouera avec de nombreux absents, à commencer par le Camp Nou. S’ils sont adversaires ce lundi soir au théâtre du Châtelet, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal pourraient également manquer à l’appel sur le terrain la semaine prochaine.

À cela s’ajoute, côté parisien, l’incertitude concernant le cas de Désiré Doué et plus récemment João Neves et Bradley Barcola, tous deux absents pour le Classique de ce lundi.

Les Blaugranas, eux, vont devoir composer dans les prochaines semaines sans Marc-André ter Stegen, touché au dos depuis la fin de saison dernière et relégué dans la hiérarchie des portiers, et Alejandro Baldé, blessé aux ischios en début de saison.

On préfère savoir si Pep Guardiola va venir poser le bus à Louis-II.

Un ancien du Barça et du PSG pour remettre le Ballon d’or ?

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!