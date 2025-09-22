Un cadre du Barça va passer sur le billard et louper le PSG

Barça-PSG peut réellement se jouer dans une infirmerie.

Ça n’en finit plus. Après la blessure officialisée ce lundi de Fermin Lopez, celle de Gavi, éloigné des terrains depuis quelques jours, se précise. Touché au genou droit depuis la fin du mois d’août, le milieu espagnol va subir une révision arthroscopique après un souci au ménisque interne du genou droit, a fait savoir le Barça dans un communiqué. Le joueur de 21 ans sait déjà qu’il manquera la réception du PSG en Ligue des champions, avec une absence qui pourrait s’étirer sur cinq semaines.

The first team player Pablo Martín Páez Gavira (Gavi) underwent intense sporting stress tests after finishing his conservation course of treatment for the radial injury to the internal meniscus in his right knee. The conclusion is that in order to guarantee the best possible… pic.twitter.com/Nh0WmFU9k0 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2025

Le choc des blessés

Considéré comme le match tant attendu qui n’a pas eu lieu la saison passée, ce Barça -PSG se jouera avec de nombreux absents, à commencer par le Camp Nou. S’ils sont adversaires ce lundi soir au théâtre du Châtelet, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal pourraient également manquer à l’appel sur le terrain la semaine prochaine.

À cela s’ajoute, côté parisien, l’incertitude concernant le cas de Désiré Doué et plus récemment João Neves et Bradley Barcola, tous deux absents pour le Classique de ce lundi.

Les Blaugranas, eux, vont devoir composer dans les prochaines semaines sans Marc-André ter Stegen, touché au dos depuis la fin de saison dernière et relégué dans la hiérarchie des portiers, et Alejandro Baldé, blessé aux ischios en début de saison.

