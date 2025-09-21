S’abonner au mag
Un nouveau joueur forfait pour le PSG

Un nouveau joueur forfait pour le PSG

À la fin il n’en restera qu’un.

Depuis plusieurs jours, le Paris Saint-Germain sait qu’il se déplacera à Marseille pour le Classique sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué. En revanche, les Parisiens ne savaient pas qu’ils allaient perdre João Neves cette semaine en Ligue des Champions lors de la large victoire face à l’Atalanta (4-0). Ni que Bradley Barcola allait ressentir une gêne musculaire à l’entraînement.

Si dans un premier temps l’international français avait été annoncé incertain et probablement sur le banc au coup d’envoi, RMC Sport annonce que Barcola ne voyagera même pas avec les Parisiens et ne participera donc pas au Classique.

Sinon, Guillaume Hoarau peut toujours troquer son micro et son costard pour une paire de crampons et un short.

OM-PSG, toujours un Classique du championnat ?

