Les compos de Barça-PSG sont tombées

Les compos de Barça-PSG sont tombées

Un Montjuïc à gravir.

Toujours privé de nombreux joueurs, le PSG s’avance ce mercredi soir sur la pelouse du FC Barcelone avec une attaque composée de Senny Mayulu, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye – première titularisation pour ce dernier –, alors que Lee Kang-in et Gonçalo Ramos vont cirer le banc. En face, Robert Lewandowski fait banquette lui aussi.

Edit à 21 heures : annoncé titulaire, João Neves est finalement sur le banc, et Warren Zaïre-Emery intègre le onze.

La composition du FC Barcelone (4-2-3-1) : Szczęsny – Koundé, E. García, Cubarsí, G. Martín – F. De Jong (c), Pedri – Yamal, Olmo, Rashford – F. Torres. Entraîneur : Hansi Flick.

La composition du Paris Saint-Germain (4-3-3) : Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, N. Mendes – Zaïre-Emery, F. Ruiz, Vitinha – I. Mbaye, Mayulu, Barcola. Entraîneur : Luis Enrique.

