S’abonner au mag
  • C1
  • J2

Le PSG est presque leader du classement de la Ligue des champions

JB
Le PSG est presque leader du classement de la Ligue des champions

Qui est le champion du début d’automne ?

Après deux journées de la phase de ligue de C1, deux équipes sont à égalité – au nombre de points, six, et à la différence de buts, +6 – en tête du classement : le Bayern Munich et le Real Madrid. Le PSG, six points lui aussi, est juste en dessous (+5 à la différence), à égalité avec l’Inter Milan. Arsenal et Qarabağ (!!) sont les deux autres équipes à six unités.

Tweet

L’OM (3 points, +3) est douzième, calé au milieu de la masse, alors que Monaco, avec son petit point, est dans la zone rouge (30e sur 36). Le bonnet d’âne appartient pour le moment au FK Kaïrat Almaty (Kazakhstan), avec zéro point et une différence de -8. Côté nullards, Benfica, l’Athletic Club Bilbao et l’Ajax sont eux aussi toujours bloqués au point de départ.

Mais cette campagne est encore longue.

Luis Enrique : « Un match de haut niveau »

JB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez Monaco-Manchester City (2-2)
Revivez Monaco-Manchester City (2-2)

Revivez Monaco-Manchester City (2-2)

Revivez Monaco-Manchester City (2-2)
12
Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)
Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!