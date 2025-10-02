Le PSG est presque leader du classement de la Ligue des champions

Qui est le champion du début d’automne ?

Après deux journées de la phase de ligue de C1, deux équipes sont à égalité – au nombre de points, six, et à la différence de buts, +6 – en tête du classement : le Bayern Munich et le Real Madrid. Le PSG, six points lui aussi, est juste en dessous (+5 à la différence), à égalité avec l’Inter Milan. Arsenal et Qarabağ (!!) sont les deux autres équipes à six unités.

L’OM (3 points, +3) est douzième, calé au milieu de la masse, alors que Monaco, avec son petit point, est dans la zone rouge (30e sur 36). Le bonnet d’âne appartient pour le moment au FK Kaïrat Almaty (Kazakhstan), avec zéro point et une différence de -8. Côté nullards, Benfica, l’Athletic Club Bilbao et l’Ajax sont eux aussi toujours bloqués au point de départ.

Mais cette campagne est encore longue.

Luis Enrique : « Un match de haut niveau »