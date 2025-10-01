Senny Mayulu : « On a gardé la tête froide »

Dix-neuf ans et déjà buteur en finale de C1 contre l’Inter, puis à Montjuïc face au Barça.

Titularisé et auteur du but de l’égalisation ce mercredi soir à Barcelone, Senny Mayulu a participé au succès parisien (1-2), et il s’est félicité de cette performance au micro de Canal+ : « On n’a pas lâché l’affaire. Malgré le fait qu’ils aient marqué le premier but, on a gardé la tête froide, on savait que si on travaillait bien et qu’on posait notre jeu, on allait réussir à remporter ce match et à revenir. C’est ce qu’on a fait et on est très contents. On est comme ça, on a réussi à avoir cette identité-là en tant qu’équipe. C’est un travail d’équipe, le coach apporte sa “graine” chaque jour. »

Sur son but, ce pur produit parisien l’a joué modeste : « J’ai pu égaliser et ce but nous a remis dans le match. C’est un travail d’équipe, c’est top. (Au sujet de l’émergence des joueurs formés au club, comme Ibrahim Mbaye ou Quentin Ndjantou) C’est une fierté de voir de voir les Titis monter et entrer dans ce genre de matchs. On essaie chaque jour de travailler à l’entraînement pour que le coach nous fasse confiance. »

Bref, vous l’aurez compris : c’est un travail d’équipe.

