Metz s’accroche, Dijon régale, Niort condamné

Court vainqueur de Grenoble ce samedi (1-0), Metz revient à un point de Bordeaux. La lutte pour la montée est indécise, celle qui concerne le maintien est folle : Dijon et Laval sont revigorés, Valenciennes inquiète, Nîmes est mal barré... Et Niort est officiellement relégué en National.

Le mano-a-mano devient de plus en plus intense. Tenu en échec chez QRM (0-0), Bordeaux a grillé un joker dans la course à la montée. Les Girondins sont toujours deuxièmes, mais ils ne comptent plus qu’un petit point d’avance sur Metz. Sans avoir été particulièrement rayonnants, les Grenats sont parvenus à l’emporter face à Grenoble, ce samedi à Saint-Symphorien (1-0). Ablie Jallow a profité d’un excellent travail de Georges Mikautadze pour marquer de près et cela a suffi au bonheur des Mosellans, qui ont terminé la rencontre en supériorité numérique après l’expulsion de Loïc Nestor (72e). Il reste trois journées aux hommes de László Bölöni pour griller la politesse aux Aquitains et grimper dans l’ascenseur pour la Ligue 1.

Eux, c’est sûr, prendront place dans l’ascenseur. Sauf que ce sera pour descendre. Battus à Bastia (2-1), les Chamois niortais, bons derniers, sont mathématiquement relégués en National. Ils pourraient être accompagnés par Nîmes, qui s’est incliné sans démériter contre Caen et Alexandre Mendy, auteur d’un doublé sur penalty (4-2). Les Crocos accusent en effet six longueurs de retard sur Valenciennes, premier non-relégable. Malgré l’ouverture du score de l’inévitable Adrian Grbić, de retour de blessure, les Nordistes ont été obligés de partager les points avec Pau (1-1) et ont encore raté l’opportunité de prendre de l’air au classement. C’est un peu contrariant, alors que se profile un périlleux déplacement chez le leader havrais lors de la prochaine journée.

Cinq à la suite pour Sochaux

Si le VAFC marque désespérément le pas, Dijon, de son côté, carbure à plein régime. Invaincu depuis l’arrivée de Pascal Dupraz sur son banc et porté par un doublé de Mickaël Le Bihan, le DFCO s’est promené contre Amiens (3-0). Dix-septièmes, les Bourguignons sont revenus à un point de la ligne de flottaison, au-dessus de laquelle s’est hissé Laval (15e). Les Mayennais se sont offert le scalp de Saint-Étienne (2-1), grâce notamment à un lob plein de finesse signé Antonin Bobichon. À part ça, Rodez et le Paris FC se sont quittés bons amis au terme d’une partie que l’on oubliera bien vite (0-0) tandis que Sochaux, en roue libre totale depuis plus d’un mois, a concédé un cinquième revers de rang face à Guingamp (0-1). Pour les Lionceaux, longtemps à la lutte pour la montée et désormais largement distancés, il est vraiment temps que la saison se termine.

Metz 1-0 Grenoble

But : Jallow (47e)

Expulsion : Nestor (72e) pour le GF38

Bastia 2-1 Niort

Buts : Van Den Kerkhof (49e) et Santelli (71e) pour le Sporting // Ngom (54e) pour les Chamois

Caen 4-2 Nîmes

Buts : Mendy (57e SP, 83e SP), Mbock (69e) et Kyeremeh (90e+3) pour Malherbe // Vargas (52e) et Saïd (84e) pour les Crocos

Dijon 3-0 Amiens

Buts : Le Bihan (7e, 45e) et Aké (74e)

Laval 2-1 Saint-Étienne

Buts : Elisor (31e) et Bobichon (50e) pour les Tango // Chambost (38e) pour les Verts

Rodez 0-0 Paris FC

Sochaux 0-1 Guingamp

But : Guillaume (61e)

Valenciennes 1-1 Pau

Buts : Grbić (66e) pour le VAFC – George (79e) pour le PFC

