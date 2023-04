Sochaux se relève, Metz cale, Dijon revit

Et à la fin de la journée, Bordeaux sourit. En dominant Bastia, ce samedi après-midi (2-0), le FCGB avait mis la pression à ses plus sérieux rivaux pour la deuxième place. S’il faudra encore attendre avant de les voir s’envoler au classement, les Girondins ont assurément été ravis de voir Metz caler à Pau (1-1). Les Grenats s’en étaient remis à une maladresse de Jérôme Prior, vraiment pas inspiré sur une frappe lointaine de Danley Jean Jacques (59e), pour prendre les devants. Mais en fin de partie, Mayron George a égalisé (80e). Dans le camp palois, on se demande sans doute encore comment la sortie aux poings délirante d’Alexandre Oukidja – qui a dégommé Mons Bassouamina – n’a pas été sanctionnée d’un penalty (45e), et les Lorrains sont devancés à la différence de buts par Sochaux. Renversés par Bastia la semaine dernière (3-2), les Lionceaux ont maîtrisé sans difficulté une bien faible lanterne rouge niortaise (0-3). Moussa Doumbia, Ibrahim Sissoko et Rassoul Ndiaye ont permis aux Francs-Comtois de prendre le large en première période.

Mosellans (3es) et Doubistes (4es) comptent chacun quatre longueurs de retard sur les Aquitains, alors que se profile un Metz-Bordeaux qui s’annonce explosif. Cette bataille pour la place de dauphin, Le Havre la suit toujours de loin. Le leader du classement n’a clairement pas produit sa meilleure prestation de la saison face à Guingamp, mais il a au moins eu le mérite de prendre un point (0-0). Pas très loin du stade Océane, Caen a vraisemblablement dit adieu à ses derniers espoirs de montée : défait par Quevilly-Rouen lors d’un derby normand animé (2-1), Malherbe est relégué à dix unités de Bordeaux. À huit journées du terme de la saison, ça fait beaucoup. Trop, sans doute.

Un effet Dupraz ?

Dans la partie basse du tableau, la belle opération du soir est à mettre au crédit de Dijon : désormais guidés par Pascal Dupraz, nommé entraîneur en début de semaine à la place d’Omar Daf, les Bourguignons ont affiché un état d’esprit beaucoup plus conquérant qu’auparavant et ont été récompensés en venant à bout de Rodez (1-0) grâce à un but de Mickaël Le Bihan (76e). Le DFCO (18e) repasse juste devant Nîmes (19e), qui s’est incliné à Amiens (1-0) où Gaël Kakuta a offert à Patrice Descamps un baptême du feu victorieux sur le banc de l’équipe première. Si l’espoir renaît dans les rangs dijonnais, ça va en revanche très mal à Laval (17e) qui a concédé contre Grenoble (0-1) son sixième revers de rang.

À part ça, Saint-Étienne a fait le spectacle en domptant le Paris FC à Charléty (2-4). Ibrahima Wadji n’a eu besoin que de vingt secondes pour trouver la faille (1re), et Pierre-Yves Hamel – qui n’avait plus marqué en match officiel depuis le 23 décembre 2020 – lui a répondu quelques minutes plus tard (15e). De quoi donner le ton d’un thriller déroutant, qui a eu pour personnage principal Niels Nkounkou : prêté par Everton, le très percutant latéral stéphanois a fait gonfler ses stats avec une passe décisive et un doublé, dont un centre-tir lointain qui a trompé Vincent Demarconnay (63e). Une semaine après leur déplacement fou à Valenciennes (4-5), les joueurs de Thierry Laurey ont encore encaissé quatre buts. Sauf que cette fois, ils n’ont pas réussi à l’emporter.

Le Havre 0-0 Guingamp

Pau 1-1 Metz

Buts : George (80e) pour les Béarnais // Prior (59e CSC) pour les Grenats

Niort 0-3 Sochaux

Buts : Doumbia (4e), Sissoko (28e) et Ndiaye (40e)

Dijon 1-0 Rodez

But : Le Bihan (76e)

Paris FC 2-4 Saint-Étienne

Buts : Hamel (15e) et Iglesias (32e) pour le PFC // Wadji (1re), Nkounkou (35e, 63e) et Krasso (69e) pour l’ASSE

Amiens 1-0 Nîmes

But : Kakuta (49e)

Laval 0-1 Grenoble

But : Phaëton (8e)

QRM 2-1 Caen

Buts : Jung (20e) et Sangaré (38e) pour QRM // Mendy (59e SP) pour Malherbe

Expulsion : Sidibé (57e) pour QRM