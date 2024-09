Les cousins Fernández régalent avec la réserve du Barça

Sagrada Familia.

La réserve du FC Barcelone a tranquillement disposé d’Ourense samedi (3-0). Un match marqué du sceau de la famille Fernández. Le plus jeune, Toni, a inscrit un but splendide d’une reprise acrobatique en première période. Il est ainsi devenu le plus jeune buteur de l’histoire du Barça B à 16 ans, un mois et 23 jours, détrônant le Nigérian Haruna Babangida, qui était installé depuis 1998. Quatre minutes plus tard, il a offert une passe décisive… à son cousin, Guille, désormais le troisième plus jeune buteur de l’histoire de son équipe à 16 ans, deux mois et 21 jours. Celui-ci se positionne juste derrière son cousin et Babangida, mais devant Bojan Krkić, Marc Bernal et Lionel Messi.

Toni Fernández turns heads in last night's win for Barça Atlètic 🤤#MadeInLaMasia | @FCBmasia pic.twitter.com/CbYbyDz1kb — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 8, 2024

Demain leur appartient.

Le héros de la Ligue des champions 2006 prend les commandes des U19 du FC Barcelone