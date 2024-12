Normalement, tu sais que tu crois au Père Noël quand tu penses que les Playmobil sous le sapin viennent de lui. Mais parfois, ça peut aussi être à cause du foot. Alors, tu sais que tu crois aussi au Père Noël quand...

… tu crois comme chaque année que les féminines du PSG vont enfin concurrencer celles de l’OL.

… tu as cru que Tours-Lorient se jouerait un jour.

… tu assures que tout se passera bien devant la DNCG.

… tu as cru que Paris gagnerait la Ligue des champions en 2020.

… tu crois que les Arnault aiment vraiment le Paris FC.

… tu crois toujours au Grantatakan.

… tu es le fils de Noël Le Graët.

… tu crois que Pelé a vraiment mis 1000 buts.

… tu es Fraser Forster. Et pas besoin d’attendre le 25 pour distribuer les cadeaux.

… tu gobes tout ce que raconte Vincent « le sauveur du foot francais » Labrune.

… tu crois qu’Arsenal peut gagner la Premier League.

… tu as cru que Hafiz Mammadov mènerait Lens au firmament.

… tu as un maillot du HAC floqué Adriano.

… tu croyais que DAZN allait coûter 10 euros par mois.

… tu penses que Didier Deschamps quittera l’équipe de France après le Mondial 2026.

… tu as cru que le PSG gagnerait la Ligue des champions en 2021.

… tu attends le prochain but de Mapou Yanga-Mbiwa avec Lyon.

… tu attends le premier coup franc de Kylian Mbappé.

… tu as une confiance totale en John Textor.

… tu penses que l’OM va gagner le championnat et la Coupe de France, avant que tout ne s’effondre en février.

… il peut s’habiller de bleu pour redécorer Strasbourg, et pas le marché de Noël.

… tu crois que la Ligue des champions est vraiment un trophée avec des oreilles.

… tu as commandé un Mikautadze d’occasion. Mais bon, un Gauthier Hein, c’est déjà très bien.

… tu sais qu’il ne vient pas de Laponie, mais de Guingamp.

… tu crois que Benzema peut revenir en équipe de France.

… tu penses que Brest peut gagner la Ligue des champions.

… tu croyais qu’Arles-Avignon et Évian Thonon Gaillard dureraient dans le temps.

… tu as mis une carotte sur le rebord de ta fenêtre, pour son Rennes. D’ailleurs tu l’as surnommé « Benjamin Bourricot ».

… tu as cru que le PSG gagnerait la Ligue des champions en 2024.

… à la première question de l’entretien, tu lui demandes comment il se sent moralement après cette affaire de harcèlement.

… tu t’es dit que Lloris arrêterait un jour des pénos.

… tu crois que la Ligue 1 est vraiment La Ligue des talents.

… tu crois que Rolland Courbis va retrouver un club.

… ton favori pour le Ballon d’or, c’est Mohamed Salah.

… en tant que supporter de Montpellier, si Papa Noël descend du ciel, il le fera avec les poubelles.

… si Saint-Étienne va chercher un entraîneur au fin fond de la Norvège pour éviter la relégation, ce n’est pas pour rien…

… pour toi, ce Santa Claus a un joli dégradé et la gâchette facile. Oui, c’est bien Gonçalo Ramos dont tu parles.

… tu attends la signature de Mario Jardel à l’OM.

… tu attends de voir se rejouer la séance de tirs au but du Mondial 2022.

… tu penses pareil de la demi-finale de l’Euro 2024 face à l’Espagne. Même si la France aurait sûrement perdu à nouveau.

… tu espères que Dibu Martinez passe une fin d’année de merde.

… tu n’es pas dupe : ok, c’est le Père Noël qui prépare les cadeaux, mais c’est Griezmann qui assure la distribution. Et du pied gauche s’il vous plaît.

… tu as demandé de l’adresse devant le but dans ta liste. Pas pour toi, mais pour Ousmane Dembélé.

… tu es ivoirien et tu as fait ta liste juste après la phase de poules de la CAN. Mais bon tu n’en demandais pas tant !

… tu penses encore que le football romantique existe.

