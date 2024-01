L’OL finit à neuf et rechute au Havre

Havre AC 3-1 Olympique lyonnais

Buts : Lloris (18e), Sabbi (50e) et Operi (62e) pour les Ciel et Marine // Lacazette (54e) pour les Rhodaniens

Expulsions : O’Brien (30e) et Ćaleta-Car (90e) chez les Gones

L’Europe s’éloigne pour l’OL.

Relancé en Ligue 1 grâce à trois victoires consécutives pour conclure 2023, Lyon commence 2024 avec une défaite au Havre. L’entame de cette partie est plutôt équilibrée. Comprendre : personne n’est dangereux. Au quart d’heure de jeu, l’OL pointe le bout de son nez, mais c’est le HAC qui débloque la rencontre. Après une belle frappe lointaine de Yassine Kechta, les Normands obtiennent un corner. Christopher Opéri le frappe depuis le coin gauche et trouve Gautier Lloris qui parvient, tout en se jetant vers l’arrière, à décroiser sa tête pour ouvrir le score (1-0, 18e). Les Lyonnais ne réagissent pas et voient leur match virer au cauchemar lorsque Jake O’Brien laisse traîner sa semelle juste en dessous du genou de Daler Kuzyaev. L’Irlandais écope d’un jaune… puis d’un rouge après révision par la VAR (30e).

Pour l’OL, le calvaire se poursuit dès le retour des vestiaires. Entré à la place de Diego Moreira pour faire le nombre en défense, Saël Kumbedi se sent d’humeur gracieuse et offre un cadeau à son club formateur. Dans sa surface, le jeune latéral est pressé par Emmanuel Sabbi et tente la bonne vieille technique du plongeon pour récupérer la faute. Problème : l’arbitre ne mord pas et laisse jouer. L’Américain se remet sur son pied droit et ajuste Anthony Lopes de près (2-0, 50e). Rapidement, les Gones effacent cette bévue en profitant d’une erreur de relance havraise. Rayan Cherki s’infiltre à gauche de la surface et trouve Alexandre Lacazette, qui réduit la marque (2-1, 54e). Puisque le froid de canard qui sévit ne suffit pas à refroidir les ardeurs rhodaniennes, Operi s’en occupe avec une magistrale frappe du gauche sur laquelle Lopes est un peu court (3-1, 62e). Du travail bien fait pour les Hacmen, qui prennent les trois points, alors que l’OL termine la partie à neuf après l’expulsion de Duje Ćaleta-Car pour un tacle dangereux sur Nabil Alioui (90e).

Ce n’est pas comme ça que Benzema va revenir.

Havre AC (4-3-3) : Desmas – Sanganté, Youté, Lloris, Operi – Targhalline (Mbemba, 85e), Kuzyaev (Alioui, 70e), Kechta – Nego (Ngoura, 85e), Casimir (El Hajjam, 84e), Sabbi (Joujou, 70e). Entraîneur : Luka Elsner.

Olympique lyonnais (4-2-3-1) : Lopes – Mata, O’Brien, Ćaleta-Car, Tagliafico – Tolisso, Caqueret – Cherki (Adryelson, 90+2e), Maitland-Niles (Fofana, 71e), Moreira (Kumbedi, 32e) – Lacazette. Entraîneur : Pierre Sage.

