La Ville de Paris va saisir la justice sur le projet de nouveau stade du PSG

La mairie contre-attaque.

Entre le PSG et la Ville de Paris, le torchon brûle toujours. La raison ? Le Parc des Princes, enceinte des Parisiens, propriété de la mairie de Paris, mais que le club voudrait acheter pour moderniser les lieux. Cette année, Nasser al-Khelaïfi a décidé de mettre tout le monde d’accord en lançant le projet de création d’une nouvelle enceinte en dehors des murs de la Ville lumière.

En septembre, les dirigeants parisiens et la région Île-de-France ont trouvé un accord pour la mise à disposition de 50 hectares de terrain pour la construction d’un tout nouveau stade d’une capacité de 60 000 places. Mais aussi pour la création d’équipements de loisirs, d’activités hôtelières et commerciales. Bref, le prototype du stade moderne. Selon nos informations, au moins trois lieux, plus ou moins éloignés de la capitale, ont déjà été sérieusement étudiés, avec des plans détaillés de la future enceinte et des alentours.

Un vœu qui pourrait tout changer

Impensable pour Anne Hidalgo et sa troupe, qui ne comptent pas laisser le PSG quitter le Parc des Princes, puisque tout cela va à l’encontre de la convention d’occupation qui les lie jusqu’en 2044. Le Conseil de Paris, qui se présente ce jeudi, pourrait marquer un tournant dans cette histoire. Selon les informations du Parisien, l’adjoint à la mairie en charge des sports, Pierre Rabadan, pourrait présenter un vœu qui permettrait de « saisir la justice administrative afin d’annuler la réservation de terrains ».

« Le Parc est un élément patrimonial qui appartient à tous les Parisiens et les Parisiennes. Il n’est pas à vendre, même si son utilisateur actuel veut bien l’acquérir. Mais on souhaite aussi que le PSG continue à en être l’utilisateur », a justifié Patrick Bloche, le premier adjoint d’Anne Hidalgo.

À ce rythme-là, ça va jouer au stade Pelé du Paris 13 Atletico.

