Le Stade de France bientôt transféré à un proche d'Emmanuel Macron ?

Les négociations concernant la concession du Stade de France pour les trente prochaines années ont démarré, mais l’issue pourrait déjà être connue. Le dialogue n’a en effet été entamé qu’avec une seule entreprise, qui a le savoureux mérite d’appartenir à un proche d’Emmanuel Macron. Mediapart informe que ces négociations exclusives avec GL Events ne plaisent pas beaucoup aux groupes Bouygues et Vincy, les actuels gérants de la plus grande enceinte sportive de France. Ils ont indiqué vouloir attaquer une procédure pour « inégalités de traitement entre les candidats. »

L’appel d’offres qui les a opposé au groupe GL Events s’est arrêté début décembre, et propulse ce dernier en « état de grâce, » indique le journal. Depuis 2017 et l’élection d’Emmanuel Macron, l’entreprise lyonnaise organise différents repas et partenariats le mêlant. Pendant les JO, elle a organisé les structures provisoires et le concours hippique, pour un joli chiffre d’affaires de 360 millions d’euros. Son président, Olivier Ginon, a récemment été invité par Emmanuel en Arabie saoudite, et se dit ami de l’ancienne ministre des sports Amélie Oudéa-Castera. GL Events, qui gère également le stade de Gerland, a jusqu’à fin janvier pour convaincre l’état français et les fédérations de rugby et de foot de la qualité de son projet.

On parie que ce sera un oui.

