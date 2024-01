Pronostic Wolves Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Les Wolves tiennent tête aux Red Devils

Sans faire de bruit, Wolverhampton réalise un exercice intéressant. L’intersaison avait été marquée par le départ surprise de Lopetegui, qui a été remplacé par O’Neill. Auteur d’un bon travail à Bournemouth, le technicien anglais confirme avec les Wolves. En effet, son équipe occupe actuellement la 11e place du classement avec seulement 3 points de retard sur son adversaire du jour. Les partenaires de Mario Lemina ont creusé l’écart sur le premier relégable, puisque Luton est à 13 unités. En forme, les Wolves viennent de se qualifier pour les 8es de finale de la FA Cup en prenant le dessus sur West Bromwich (0-2) avec des réalisations de Neto et Cunha (6 buts en PL). Au prochain tour, Wolverhampton retrouvera une équipe de l’élite, Brighton. La bande à O’Neill est en pleine confiance puisqu’elle n’a perdu qu’une seule fois lors des 7 dernières journées de PL, à West Ham. A domicile, les Wolves ne se sont plus inclinés depuis la visite de Liverpool à la mi-septembre.

En face, Manchester United est une équipe très difficile à lire. En effet, les Red Devils sont capables de prestations intéressantes comme celle à Anfield face à Liverpool (0-0) mais aussi de matchs très faibles. 8e, Man U accuse déjà 8 points de retard sur la dernière place qualificative pour une compétition européenne. Erik ten Hag se retrouve sous pression à la suite des résultats de son équipe. Eliminé de toutes compétitions européennes, United s’est en revanche qualifié pour les 8es de finale de la FA Cup en prenant le meilleur sur deux formations évoluant dans les échelons inférieurs, Wigan et Newport. Les prestations face à ces 2 équipes n’ont pas spécialement rassuré les fans des Red Devils. Pour tenter de repartir de l’avant, United compte sur son Danois Hojlund, au potentiel intéressant mais qui manque de régularité dans ses prestations (7 buts cette saison mais 2 seulement en PL). De plus, Marcus Rashford est bien loin du niveau qu’il avait l’an passé. Eliminé de la CAN avec la Cameroun où il a peu joué, Onana devrait effectuer son retour. A domicile, Wolverhampton pourrait mettre à mal Man U.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

