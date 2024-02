Manchester United frise la correctionnelle et s’impose finalement à Wolverhampton

Wolverhampton 3-4 Manchester United

Buts : Sarabia (71e, SP), Kilman (85e) & Neto (90e+5) pour les Wolves // Rashford (5e), Hojlund (22e), McTominay (75e) & Mainoo (90e+7) pour les Red Devils

Manchester United toujours invaincu en 2024…

… en 4 matchs, dont deux de FA Cup. Mais les Mancuniens ont bien relancé leur saison, ce jeudi, en venant à bout de Wolverhampton au bout du suspense, dans une affiche présentée comme celle de la dernière chance pour United dans la course à la C1. Tout autre résultat qu’une victoire aurait englué les hommes de Ten Hag dans le ventre mou, mais grâce à leur prestation aboutie au Molineux Stadium, les Red Devils sont septièmes de Premier League après 22 journées, à huit points de Tottenham (4e). Une renaissance initiée par celle de Marcus Rashford, dans la tourmente avant la rencontre, mais buteur d’un plat du pied plein de sang-froid après cinq petites minutes, au bout d’une action collective limpide (1-0, 5e). De quoi bien lancer la soirée de Manchester United, jamais inquiété par les Wolves dans le premier acte.

Si bien que Rasmus Hojlund a pu faire le break rapidement, en vrai renard des surfaces sur un centre de Luke Shaw (2-0, 22e). Mais, à la surprise générale – non –, Manchester United s’est complètement écroulé au retour des vestiaires. Pablo Sarabia en a profité pour réduire l’écart sur penalty (2-1, 71e), et plongé United dans le doute, alors que les assauts des Wolves se répétaient. Les Red Devils ont pourtant cru se mettre à l’abri grâce à Scott McTominay, auteur de son sixième pion de la saison et donc comeilleur buteur mancunien (3-1, 75e). Mais cela n’a pas suffi à redonner un peu de sérénité à Raphaël Varane et consorts, de nouveau sous pression après le but de Max Kilman, à bout portant, sur corner (3-2, 85e). Jusqu’au bout, Manchester United s’est fait peur. Et, comme on s’y attendait, a fini par craquer dans le temps additionnel, sur un contre conclu par Pedro Neto (3-3, 95e). Mais les Red Devils ont été touchés par la grâce, avec un miracle signé Kobbie Mainoo, auteur d’un numéro solitaire sublime pour délivrer United au bout de la soirée (4-3, 97e).

De toute façon, Man U avait un cheatcode : son invincibilité en février depuis 6 ans.

Wolverhampton (3-4-3): José Sa – Kilman, Dawson, Gomes (Fraser, 82e) – Semedo, Lemina, Doyle (Gomes, 82e), Doherty – Neto, Cunha, Bellegarde (Sarabia, 63e) Entraîneur : Gary O’Neil

Manchester United : Onana – Shaw, Martinez, Varane, Dalot – Casemiro (McTominay, 74e), Mainoo – Rashford (Antony, 74e), Fernandes, Garnacho (Evans, 90e) – Hojlund (Maguire, 86e) Entraîneur : Erik ten Hag

Pronostic Wolverhampton Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League