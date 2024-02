Kobbie Mainoo invite un fan à un match de Manchester United après le décès de son père

Une triste et belle histoire.

La semaine dernière, un supporter de Manchester United nommé Daniel Killeen a pu vivre le succès fou des Red Devils contre Wolverhampton (4-3) aux côtés de son père, hospitalisé pour un cancer et fan absolu du club mancunien. Vincent, son papa, est malheureusement décédé trois jours plus tard. Ce qui a poussé Daniel à laisser un message sur Twitter/X pour remercier Kobbie Mainoo, le héros du match : « J’ai vu mon père les bras en l’air, le sourire aux lèvres, me lancer : “C’est pour ça que tu regardes United.” […]Vous êtes déjà un héros chez nous et vous êtes maintenant le joueur préféré de mon fils de 7 ans. »

Alerté de cette belle histoire, le milieu de terrain anglais a tenu à réagir dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux de Manchester United. « J’ai vu votre message sur Twitter et j’ai été très touché par votre histoire. Je suis vraiment désolé pour le décès de votre père. Je voulais vous inviter, vous et votre fils, à un prochain match à Old Trafford », a réagi le joueur de 18 ans. Formé chez les Red Devils, Mainoo a connu 16 apparitions avec les professionnels. Son but face à Wolverhampton est le deuxième de sa carrière après celui inscrit contre Derby County, une équipe de quatrième division.

Message received, Daniel.

We're so sorry to hear about your father, but take comfort in knowing that his support last Thursday helped us to victory.

In return, Kobbie has something to say to you… ❤️ https://t.co/xtQDRUAOyu pic.twitter.com/tCOoqMfUo9

— Manchester United (@ManUtd) February 6, 2024