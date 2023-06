L’AS Cannes passe sous pavillon américain

Americannes dream.

Tout juste promu en National 2, l’AS Cannes a réussi à trouver un accord avec l’investisseur américain, Dan Friedkin. Dans un communiqué, le club a annoncé cette nouvelle le faisant basculer dans une nouvelle ère. Déjà propriétaires de l’AS Roma qui a remporté la Ligue Europa Conférence puis accédé à la finale de la Ligue Europa, les Friedkin sont également producteurs de films américains. La présidente, Anny Courtade s’est dit très émue et a déclaré : « C’est avec une vive émotion que je vois l’équipe de N2 de l’AS Cannes Football prendre son envol vers un avenir que nous lui souhaitons radieux, accompagnée par le groupe Friedkin. De la fierté aussi pour y avoir contribué avec les joueurs, le coach et son staff sportif et médical, les collaborateurs, les dirigeants ainsi que les membres du Directoire et du Conseil de Surveillance. L’ensemble du club a participé par son soutien indéfectible au succès de cette aventure humaine dont on peut s’enorgueillir qu’elle ait pu susciter l’intérêt de 74 investisseurs potentiels ! ».

