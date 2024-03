Le PSG officialise son envie de stade auprès de la région Île-de-France

NAK vs Hidalgo : round 3

D’après des informations du Parisien dévoilé ce vendredi 29 mars, le PSG aurait adressé une lettre au patron de la commission d’enquête du schéma directeur environnemental de la région Île-de-France (SDRIF-E), confirmant la volonté du club de la capitale de déménager de son enceinte pour construire son propre stade. Daté du 11 mars dernier, le document signé par le secrétaire général des parisiens, Victoriano Melero, stipule que les dirigeants envisagent « toutes les pistes visant à la construction d’un nouveau stade dans un rayon de 20 km de la capitale ». De plus, une zone délimitée de 50 hectares pour la réception du futur stade est requise.

Cette avancée dans l’épineux dossier du stade parisien n’est qu’une première étape. Avant d’imaginer Marquinhos et ses coéquipiers sur une nouvelle pelouse, la commission en charge du SDRIF-E doit au préalable valider ce qui sera « la feuille de route de la région pour façonner l’aménagement du territoire d’ici à 2040 ». Un vote est d’ailleurs prévu pour cet été, avant de passer au Conseil d’État. D’ici là, plusieurs villes franciliennes se sont déjà porté candidates pour accueillir le PSG, parmi lesquelles Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et Gonesse (Val-d’Oise). En revanche, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ne devrait pas être le nouveau du fief du PSG. Sauf surprise, le maire Arnaud Péricard (Horizons) s’est prononcé contre dans les colonnes du Parisien : « J’ai dit aux dirigeants du PSG et à Valérie Pécresse que ce n’était pas possible à Saint-Germain. » Ce dernier explique se confronter à des craintes de problèmes de circulations pour ses habitants et faire face à une offre de transport insuffisante pour les supporters.

Pourquoi chercher loin, quand Yves-du-Manoir vous tend les bras.

