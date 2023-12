Moses Simon prolonge avec le FC Nantes

Le meilleur Canari reste à l’enclos.

Moses Simon, 28 ans, a décidé de continuer l’aventure pour deux années supplémentaires avec le club nantais, qu’il avait rejoint en 2020. En fin de contrat à l’issue de la saison 2023-2024, l’ailier gauche attisait les convoitises en France et ailleurs. L’Olympique lyonnais notamment avait jeté son dévolu sur le Nigérian, mais son choix était clair, il voulait rester en Pays de la Loire. Titulaire inamovible de l’attaque jaune et vert, auteur de trois buts et de cinq passes décisives depuis le début de saison, Simon compte bien aider son club à gravir de nouveaux échelons en Coupe de France, en championnat et également en Coupe d’Europe. Il sera cependant indisponible au début de l’année pour Pierre Aristouy, car il participera à la Coupe d’Afrique des nations avec les Super Eagles du 13 janvier au 11 février.

Il s’est fait un nom sur les pelouses de @Ligue1UberEats Véritable poison pour les défenseurs. Notre Super Eagle, @Simon27Moses prolonge 🦅🇳🇬 pic.twitter.com/52fbkWS5Z8 — FC Nantes (@FCNantes) December 22, 2023

On espère pour lui qu’il n’a pas été trop compliqué de négocier ses dix Commandements pour prolonger son contrat.

