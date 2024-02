Pour le sélectionneur du Nigeria, ses joueurs ont cédé à la pression : « l’atmosphère a pénalisé mes joueurs »

Pendant qu’Emerse Faé se projette déjà, Peseiro fait le bilan.

Dans un entretien accordé à GOAL, le sélectionneur du Nigeria, José Peseiro, est revenu sur la dernière CAN, où sa sélection a été battue en finale par le pays hôte, la Côte d’Ivoire. Pour celui, dont c’était la première CAN, cette édition « a été une expérience fantastique » et il défend désormais bec et ongles la compétition : « Les Européens font peut-être semblant de ne pas s’intéresser à ce tournoi, mais je peux vous dire qu’ils ont tous les yeux rivés dessus ». Le Portugais a tenu à souligner le « travail fantastique » de son groupe, qui a montré que « le Nigeria appartient toujours aux meilleures nations du continent », après une dernière CAN ratée. Il salue notamment l’état d’esprit général, qui a permis au collectif de se hisser à de telles hauteurs.

Malheureusement, ce beau parcours s’est terminé par une défaite, et le sélectionneur ne cherche pas d’excuse. Convaincu du potentiel des siens, « si une autre finale se jouait une semaine après, on l’aurait gagnée », il concède que le manque d’expérience leur a coûté cher, tout autant que la position de survivants des Ivoiriens. « Ils étaient quasiment éliminés à trois reprises. En finale, ils étaient donc plus libérés, avance-t-il. Je pense que l’énergie qu’il y avait ce jour-là dans le stade, ça nous a touché […] L’atmosphère a pénalisé mes joueurs. » Une situation qu’il assume pleinement : « C’est aussi ma responsabilité, j’aurais dû faire en sorte qu’ils soient plus libérés ». Alors qu’il a senti pendant la préparation que son équipe avait besoin de « plus de solidité », il a tout simplement opté pour un changement de système, juste avant la CAN, afin de se montrer plus solide derrière et d’éviter de concéder des buts sur des « semi-occasions ». Un choix presque payant, à qui il aura manqué quelques semaines de travail pour se montrer plus efficace : « Offensivement, on n’était pas à 100% de ce qu’on pouvait faire. Je dirais à 70% seulement. Il nous aurait fallu un peu plus de temps pour être totalement au point avec ce schéma-là. »

Entre sa cohérence tactique et sa satisfaction d’avoir dirigé ce groupe, c’est à se demander pourquoi il ne repart pas sur un nouveau mandat comme sélectionneur des Super Eagles !