Aaron Mooy prend sa retraite

Ce n’est qu’un Aaron voir.

« La décision de prendre ma retraite a été extrêmement difficile, mais je pense que le moment est venu de donner à la prochaine génération l’occasion de vivre l’expérience du football international », peut-on lire dans le communiqué du Celtic Glasgow. Ce vendredi, Aaron Mooy a décidé de ranger les crampons à 32 ans. Avant de rejoindre l’Écosse, le robuste milieu de terrain a surtout fait parler de lui en Angleterre, pour ses passages à Huddersfield et Brighton. Formé à Bolton, il avait ensuite pris la direction de la Chine avant donc de remporter les deux seuls titres de sa carrière cette année : la Scottish Premiership, et la coupe de la Ligue. « J’ai eu l’honneur de jouer aux côtés de certains des meilleurs footballeurs que l’Australie ait produits, et j’ai noué des amitiés pour la vie tout au long de mon parcours », a déclaré Mooy.

#CelticFC midfielder & Australian internationalist Aaron Mooy today announced his intention to retire from football with immediate effect. Aaron played a crucial role in our recent record-breaking Treble & we wish him the best for the future 🍀 Thank you, @AaronMooy 💚 — Celtic Football Club (@CelticFC) June 30, 2023

Pour la petite anecdote, tout le monde se rappelle du moment où David Wagner, alors entraîneur d’Huddersfield, s’était emparé du micro pendant les festivités de la montée en Premier League l’été 2017, pour chanter – sur l’air de Boney M. – la célèbre chanson de son meneur d’hommes : « Aaron Mooy, Aaron Mooy, Aaron, Aaron Mooy, He’got no hair, but we don’t care. Aaron, Aaron… » (« Aaron Mooy, Aaron Mooy, Aaron, Aaron Mooy, Il n’a plus de cheveux, mais on s’en fout. Aaron, Aaron… », NDLR)

<iframe loading="lazy" title="Ladies and gentleman, Huddersfield boss David Wagner tonight... 🍻🎶👏" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/dPXFuOkqUCg?start=103&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

