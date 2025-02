Officiel : Layvin Kurzawa à Boavista

Une victoire pour France Travail.

Layvin Kurzawa a disputé son dernier match officiel le 21 octobre 2023, lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Strasbourg (3-0). Entré en jeu en seconde période, il a ainsi rejoué avec le PSG après une absence de deux ans. Disons qu’il a eu du temps pour se concentrer sur lui-même avant de trouver ce contrat de 6 mois du côté de Boavista.

Enfin le rebond ?

Après avoir quitté le PSG en juillet 2024, Kurzawa est resté sans club jusqu’à ce qu’il s’engage avec le Boavista FC comme officialisé ce mercredi par l’écurie portugaise : « Boavista FC, Futebol SAD annonce la signature de neuf joueurs pour renforcer l’effectif entraîné par Lito Vidigal. Le gardien de but Tomáš Vaclík, les défenseurs Osman Kakáy, Sidoine Fogning, Vitalii Lystov, Steven Vitória et Layvin Kurzawa, le milieu de terrain Marco van Ginkel et les attaquants Moussa Koné et Gboly Ariyibi ont signé des contrats et travaillent déjà à Bessa. »

C’est enfin la délivrance pour l’international français de 32 ans, qui expliquait en décembre à Foot Mercato : « Rejouer au football, c’est ça mon projet. Je n’ai pas d’autres idées en tête que repartir sur le terrain. Ce que je souhaite, c’est revenir sur les terrains où que ce soit. C’est le terrain aujourd’hui que je veux. Que ce soit la France, l’étranger, peu importe, ce n’est pas un souci pour moi. »

Plus qu’à espérer que la foudre et les blessures l’épargnent…

