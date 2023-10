Fabio Capello explique pourquoi il a écarté Ronaldo

Ambiance règlement de comptes.

À l’occasion d’une conférence à l’Institut universitaire de médiations linguistiques de Milan, Fabio Capello, ancien coach du Real Madrid, est revenu sur son second passage dans le club espagnol lors de la saison 2006-2007. Il a notamment évoqué les raisons qui l’ont poussé à écarter Ronaldo (le vrai) du groupe et à le laisser partir à l’AC Milan en janvier 2007. « C’était quelqu’un qui aimait faire la fête et qui emmenait tout le groupe avec lui dans ses sorties. Un jour, Van Nistelrooy est venu me voir pour me dire : “Coach, ça sent l’alcool dans le vestiaire”, et c’était vrai. » Une anecdote que Van Nistelrooy a toujours nié avoir racontée à son coach, qui semble y tenir plus que tout.

Les tensions avec Ronaldo ne s’arrêtent pas là, puisque le joueur aurait pesé jusqu’à 94 kilos, juste pour contrarier le technicien italien qui lui aurait demandé de perdre du poids. Le joueur révélera en 2008 qu’il avait commencé à souffrir d’hypothyroïdie en 2007, une maladie qui peut provoquer une prise de poids importante. L’ancien entraîneur du Real Madrid aurait même été jusqu’à déconseiller Silvio Berlusconi, alors président de l’AC Milan, de signer le Brésilien : « Je lui ai déconseillé de le signer, je lui ai dit que c’était un énorme fêtard, et qu’il pensait seulement à être entouré de femmes. » L’ancien Premier ministre italien signera finalement R9 quelques jours plus tard.

Les femmes n’étaient peut-être pas l’argument à opposer à Berlusconi.

France-Écosse : le premier jour du reste de l'ennui