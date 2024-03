Ronaldo rechausse les crampons avec la pire équipe de foot amateur en Angleterre

Enfin une nouvelle saison des Héros du gazon.

Ce dimanche, Ronaldo (le Brésilien bien sûr) a de nouveau foulé un rectangle vert pour disputer une rencontre à Brentwood, en onzième division anglaise. Dans le cadre d’une campagne de promotion pour un site de paris sportifs, la légende brésilienne est entrée en jeu pour aider l’une des « pires équipes d’amateurs d’Angleterre », alors menée par quatre buts d’écart au tableau d’affichage. Sur le champ de patates boueux faisant office de pelouse, le numéro 9 ultime a volontairement offert une prestation médiocre en loupant tout ce qu’il entreprenait, piégeant ainsi ses coéquipiers qui pensaient qu’il allait les tirer d’affaire. Au coup de sifflet final, son équipe s’est inclinée sur un score sans appel de 7-0.

We sent Ronaldo to play for one of the worst Sunday League teams in England.

Unfortunately, not every Super Sub will work out…

🔞 18+ BeGambleAware pic.twitter.com/10mhwVA0HM

— Paddy Power (@paddypower) March 11, 2024