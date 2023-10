Mbappé compare son père à… Ronaldo

Kylian Mbappé a de qui tenir.

A l’occasion d’un match organisé à Calais entre le Variétés Club de France et le club local, un certain Wilfried Mbappé s’est illustré de fort belle manière. Au milieu d’un parterre de stars du ballon rond parmi lesquelles Alain Giresse, Laurent Blanc, Christian Karembeu, Dominique Rocheteau, Robert Pirès, Jens Lehmann ou encore Eden Hazard, le père du « Kyks » a fait part au public calaisien de son sang-froid face au but.

Lancé en profondeur d’une délicieuse talonnade par le néo-retraité Eden Hazard, Wilfried Mbappé s’est joué du gardien adverse d’une subtile feinte de frappe avant de l’ajuster tranquillement. Une action qui n’a pas manqué de faire réagir son fils, qui s’est empressé de faire savoir à Ronaldo Nazario, sur X, que « sa version camerounaise est prête. »

Eden Hazard ne voulait pas jouer pour l’argent, il préférait faire briller Mbappé Senior.

Les footballeurs face au piège de l'opinion