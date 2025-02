La Ligue 1 et la Serie A dégringolent sur Google

Les hommes mentent, pas les chiffres.

L’agence Redtorch a dévoilé la dernière version de son rapport SportOnSocial, où elle étudie l’évolution des recherches Google portant sur 70 organisations sportives différentes. La Ligue 1 peut faire la grimace puisqu’elle enregistre une baisse de 22% de recherches en 2024 par rapport à la période 2020-2023. L’intérêt décroit également pour la Liga (-5%) et surtout la Serie A (-21%). La Bundesliga (+11%), la Ligue Europa (+6%), la Ligue des champions (+4%) et la Premier League (+2%), en revanche, réussissent à basculer dans le vert. Mention spéciale pour la MLS, qui a généré 53% de recherches supplémentaires. Rien à voir cependant avec les chiffres des meilleures compétitions féminines.

Le championnat anglais enregistre en effet la quatrième plus forte hausse du panel (+145%), seulement devancé par la WNBA (+322%), les Championnats du monde de padel (+282%) et l’Ultimate Tennis Showdown (+246%). L’intérêt porté à la Bundesliga féminine (+114%), la Ligue des champions féminine (+75%), la Première Ligue (+39%) et la Liga féminine (+32%) connaît également une belle progression.

Who run the world ?

