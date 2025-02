Shakira tacle à nouveau Gerard Piqué pendant sa tournée

La hache de guerre n’est toujours pas enterrée.

Deux ans et demi après leur séparation, l’ancien couple Shakira-Piqué fait encore parler de lui. Et une fois de plus, c’est la chanteuse colombienne qui s’est adressée à son ex-mari. Actuellement en tournée au Brésil, Shakira a adressé un énième message pour celui qui lui aurait été infidèle par le passé. Pour ce faire, elle a remplacé quelques paroles de sa chanson Don’t Bother, pour les rendre plus actuelles.

« Pour toi, je renoncerais à tout ce que j’ai et je déménagerais dans un pays communiste », a été remplacé par « Pour toi, j’ai renoncé à tout ce que j’avais et j’ai déménagé dans un pays socialiste. Juste pour être avec toi, bien sûr. J’ai limé mes ongles pour qu’ils ne te blessent pas, j’ai perdu ces kilos en trop et j’ai appris le football, juste pour que tu restes, mais tu ne l’as pas fait. »

Shakira hits Pique and Spain at her 'Las Mujeres No Lloran' concert tour: "For you, I gave up all I had and moved to Socialist country." pic.twitter.com/qih67ZlE7n — Culture Fever (@culturefever) February 17, 2025

Une histoire de fraude fiscale

Plus que jamais en froid, Shakira et Gerard Piqué ont longtemps habité à Barcelone. Elle évoque l’Espagne comme un pays socialiste sasn doute à cause des ennuis qu’elle a pu avoir avec le fisc, auquel elle avait payée une amende de plus de six millions d’euros en 2023, pour des poursuites finalement classées sans suite l’année d’après.

À croire que les 21 millions d’euros sont déjà passés par la fenêtre.

