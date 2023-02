La vengeance de Shakira envers Piqué lui rapporte 21 millions d’euros

Il y a de quoi rembourser les frais du divorce.

Shakira, séparée de Gerard Piqué en juin dernier, a sorti un nouveau single – intitulé BZRP Music Sessions #53 sur YouTube – en compagnie du DJ argentin Bizarrap, dans lequel la Colombienne s’attaque à l’ex-Barcelonais. « J’aurais dû jeter ce chat dehors il y a longtemps. Un loup comme moi n’est pas fait pour les débutants », « Je suis trop grande pour toi. C’est pourquoi tu es avec une fille comme toi », « Tu m’as laissé la belle-mère comme voisine avec la presse à la porte et la dette au fisc », « Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio »… Ne nommant à aucune reprise le tout jeune retraité, les paroles sont suffisamment explicites pour que le champion du monde 2010 se sente visé. Et selon les calculs d’Activos, média spécialisé dans l’actualité économique, ce titre aurait généré plus de 21 millions d’euros de revenus entre les streams sur les différentes plateformes.

Du coup, doit-on s’attendre à ce que Piqué achète le média Activos ?