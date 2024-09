Szczęsny sort du silence : « Je respecte énormément l’histoire du Barça »

Le Barça fait donc encore rêver.

À n’en pas douter, l’arrivée de Wojciech Szczęsny au Barça restera comme l’une des signatures les plus inattendues de l’année. Après la grave blessure subie par Marc-André ter Stegen, les dirigeants catalans se sont rabattus sur le gardien polonais, alors retraité des terrains depuis le 27 août dernier.

S’il n’a encore ni signé de contrat, ni effectué de visite médicale, le portier au nom impossible à épeler s’est expliqué pour la première fois à propos de cette opportunité. « Je respecte énormément l’histoire du Barça. C’est l’un des meilleurs clubs du monde, admet-il au journal espagnol Sport. Je comprends la situation difficile qui s’est produite après la blessure de Marc-André ter Stegen et je pense que ce serait irrespectueux de ma part de ne pas considérer cette option. »

Pour son pote Marc-André ter Stegen

Alors qu’il avait annoncé sa retraite cet été, et avoué que le « cœur » n’y était plus, l’ancien dernier rempart de la Juventus et d’Arsenal a décidé de prendre tout le monde de court, en stoppant net ses vacances à Marbella. Au Mundo Deportivo, il confirme également sa bonne relation avec le gardien allemand. « J’espère juste que Marc se rétablira bientôt, c’est un bon ami et un excellent gardien de but et je lui souhaite le meilleur. C’est la seule chose que je peux commenter. »

Flinguer ses vacances en Andalousie pour passer du temps sur les Ramblas. La bonne idée.

