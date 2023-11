Suède : interrompu, le match du titre entre Malmö et Elfsborg vire au fiasco

Le scénario était déjà dantesque.

À l’occasion de la dernière journée d’Allsvenskan, le Malmö sexy d’Henrik Rydström défie Elfsborg, leader au coup d’envoi avec trois points d’avance sur les locaux pour une véritable finale. En effet, pour Malmö, une victoire suffirait pour être sacré sur le fil, à la différence de buts, tandis qu’Elfsborg doit juste éviter la défaite pour être couronné. Sauf que le match, débuté à 15h, est interrompu depuis la mi-temps. La faute, d’abord, au parcage visiteurs qui a tenté de brûler un filet de protection avant d’en découdre avec les forces de l’ordre. Lorsque les joueurs sont revenus sur la pelouse, une grosse demi-heure plus tard, ce sont cette fois les supporters locaux qui ont prolongé l’interruption du match en craquant d’innombrables fumigènes, provoquant ainsi le déclenchement de l’alarme incendie.

The Malmo fans set off a load of fireworks, creating this cloud of smoke. There is now a fire alarm booming around the stadium, telling everyone to leave. Nobody is leaving. pic.twitter.com/2fkpUZwlpC

— Rory Smith (@RorySmith) November 12, 2023