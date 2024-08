Pronostic Étoile rouge Belgrade Bodø/Glimt : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Belgrade à 12 contre 11 contre Bodø/Glimt

7 fois championne de suite dans le championnat serbe, et déjà leader avec 13 points sur 15 possibles, l’Étoile rouge commence à connaître ces matchs de barrage. L’équipe entre en lice dès ce tour et n’a pas eu besoin d’en disputer d’autres, mais ça a mal débuté pour eux avec cette défaite chez les Norvégiens tout de jaune vêtus. Pour rattraper cela, on retrouve quand même de bons joueurs, notamment l’international sud-coréen Hwang In-beom, auteur de 4 passes décisives cette saison, Ognjen Mimovic, buteur lors du match aller, ou encore les recrues, Milson (Maccabi) et Duarte (Farense) qui apportent un renfort important à l’effectif. Mais l’homme fort de cette équipe reste le public, car oui, plus de 50000 personnes sont attendues et seront derrière leur équipe dans une ambiance de dingue.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Pourtant elle aussi championne en titre, cette équipe de Bodø/Glimt, bien partie pour garder son titre avec 44 points en 20 journées, a dû passer par d’autres tours de qualifications, d’abord contre RFS (Lettonie, 7-1 en cumulé), puis contre Jagiellonia là aussi sans trembler (Pologne, 5-1 en cumulé). Et ça a bien démarré pour eux qui ont pris une courte mais capitale avance avant ce déplacement périlleux. On retrouvera bien sûr le joueur clé de cette formation, l’ex-Lensois Patrick Berg, meilleur buteur du club avec 6 réalisations, qui tient la baraque après les départs de Moumbagna (OM) et Vetlesen (Bruges), ainsi que Grondbaek (8 buts cette saison) parti au Stade rennais. Orphelins de leurs blessés et des départs, et dans une atmosphère hostile, les Norvégiens devraient finir par craquer.

► Le pari « Victoire Étoile rouge Belgrade » est coté à 2,00 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 200€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Qualification : Étoile rouge Belgrade » est coté à 2,55 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 255€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Étoile rouge Belgrade – Bodø/Glimt

Vous avez envie de parier sur nos pronostics sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Étoile rouge Belgrade – Bodø/Glimt avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Étoile rouge Belgrade Bodø/Glimt encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Barrages de C1 : le Dinamo Zagreb surclasse Qarabağ, Bodø/Glimt assure