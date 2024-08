Barrages de C1 : le Dinamo Zagreb surclasse Qarabağ, Bodø/Glimt assure

Alors oui, il y avait la belle victoire du LOSC mais ce n’est pas tout.

Deux autres rencontres pour les barrages aller de la Ligue des champions avaient lieu ce mardi soir. Dans la quête pour obtenir l’un des précieux tickets pour la C1, le Dinamo Zagreb a fait un grand pas vers les phases de groupe en étrillant Qarabağ (3-0). Pourtant habitués aux retournements de situation rocambolesque, les Azéris n’ont rien pu faire face aux Croates. Les hommes de Sergej Jakirovic ont pu compter sur Marko Pjaca pour ouvrir le score à la demi-heure de jeu suite à un beau mouvement collectif avant que Sandro Kulenović ne mette les Modri dans des chaussons grâce à un doublé éclair en cinq minutes.

🇳🇴✨ Incredible finish by Isak Maatta with Bodø/Glimt in the Champions League qualifying match! 🔝pic.twitter.com/O6SogGOOU3 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 20, 2024

De son côté, Bodø/Glimt a dominé l’Étoile rouge de Belgrade (2-1). Après un premier acte sans but, les Norvégiens ont fait la différence au retour des vestiaires. Le défenseur Odin Luras Bjortuft a été le premier à faire trembler les filets avant que son coéquipier Isak Maatta n’inscrive le but du break, et de la soirée, d’une magnifique frappe enroulée. Sublime. Le club serbe s’est ensuite donné des raisons d’y croire pour le match retour en réduisant l’écart grâce à Ognjen Mimovic, idéalement trouvé sur coup franc au second poteau. Si quatre rencontres de barrages sont au programme demain, il faudra attendre la semaine prochaine pour connaître l’ensemble des qualifiés pour la phase de groupe de la nouvelle formule de la Ligue des champions.

Tic-tic, tic-tac.

Les résultats :

Dinamo Zagreb 3-0 Qarabağ

Bodø/Glimt 2-1 Etoile Rouge Belgrade

Lille 2-0 Slavia Prague

