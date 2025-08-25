Thomas Müller divertit déjà la MLS avec un but et une boulette

This is Thomas Müller.

Dans la nuit de samedi à dimanche, Thomas Müller a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs du Vancouver Whitecaps contre Saint-Louis. Après un premier match frustrant la semaine dernière, le légendaire attaquant allemand se rattrape et permet aux Canadiens d’empocher un précieux succès dans la course au podium de la MLS.

Mais si Thomas Müller doit être félicité, c’est bel et bien pour sa boulette en conférence de presse d’après-match. Interrogé sur la qualité de l’effectif, l’ancien du Bayern Munich a salué le talent de son jeune coéquipier Tristan Blackmon avant de balancer qu’il était appelé pour la première fois par l’équipe nationale des États-Unis.

Le silence s’est alors emparé de la salle puisque le sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino, n’a pas encore dévoilé sa liste pour le rassemblement de septembre. Informé de la future sélection de Blackmon avant tout le monde, Müller a rapidement compris qu’il venait de divulguer une information confidentielle, ce qui ne l’a pas empêché d’éclater de rire à la suite de sa bourde.

Oh how we have needed this guy in MLS for years. Müller accidentally spilling national team announcements 😂 Legend. pic.twitter.com/g7rCaURbQJ — Johannes Schneider (@jocoolwu) August 24, 2025

Un moment de plus à ajouter à sa légende.

