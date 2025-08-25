S’abonner au mag
  • Canada
  • Vancouver Whitecaps

Thomas Müller divertit déjà la MLS avec un but et une boulette

MBC
Thomas Müller divertit déjà la MLS avec un but et une boulette

This is Thomas Müller.

Dans la nuit de samedi à dimanche, Thomas Müller a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs du Vancouver Whitecaps contre Saint-Louis. Après un premier match frustrant la semaine dernière, le légendaire attaquant allemand se rattrape et permet aux Canadiens d’empocher un précieux succès dans la course au podium de la MLS.

Fabrizio Müller Romano

Mais si Thomas Müller doit être félicité, c’est bel et bien pour sa boulette en conférence de presse d’après-match. Interrogé sur la qualité de l’effectif, l’ancien du Bayern Munich a salué le talent de son jeune coéquipier Tristan Blackmon avant de balancer qu’il était appelé pour la première fois par l’équipe nationale des États-Unis.

Le silence s’est alors emparé de la salle puisque le sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino, n’a pas encore dévoilé sa liste pour le rassemblement de septembre. Informé de la future sélection de Blackmon avant tout le monde, Müller a rapidement compris qu’il venait de divulguer une information confidentielle, ce qui ne l’a pas empêché d’éclater de rire à la suite de sa bourde.

Un moment de plus à ajouter à sa légende.

Thomas Müller climatisé pour ses débuts avec Vancouver

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine