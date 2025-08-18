S’abonner au mag
  • Canada – Whitecaps de Vancouver

Thomas Müller climatisé pour ses débuts avec Vancouver

MBC
C’est pas Gijon, c’est pas Valladolid, c’est la MLS.

Un peu moins de deux semaines après son arrivée chez les Whitecaps de Vancouver, Thomas Müller a réalisé ses grands débuts avec le club canadien dans la nuit de dimanche à lundi. Sur le banc face à Houston, le légendaire attaquant du Bayern a attendu l’heure de jeu pour fouler la pelouse du BC Place. 

Clim à Vancouver

Deux minutes après son entrée, Müller a envoyé une frappe imparable à l’entrée de la surface, portant le score à 2-0. Alors qu’il partait célébrer son premier but avec Vancouver, l’Allemand a aperçu, incrédule, l’arbitre assistant en train de lever son drapeau pour signaler un hors-jeu au départ de l’action.

L’euphorie, de courte durée, a rapidement laissé place à la frustration, d’autant que Houston est revenu au score dans la foulée. Un scénario qui a bien écœuré l’ami Thomas : « J’avais réussi à marquer dès ma première occasion. Le public était en folie, mais le but a été annulé pour hors-jeu. Le résultat est décevant.»

Il était meilleur contre le Barça.

Un Mondial des clubs à 48 équipes tous les deux ans ?

MBC

