Moins d’une semaine après sa victoire contre l’OM, l’Atalanta vire son coach

Une victoire contre l’OM et puis s’en va.

Longtemps considéré sur un siège éjectable, Ivan Jurić n’est plus l’entraîneur de l’Atalanta. Le successeur de Gian Piero Gasperini n’a pas résisté à la lourde défaite contre Sassuolo ce week-end (0-3). La deuxième seulement cette saison en Serie A pour la Dea, 13e et qui a collectionné les nuls en championnat (7).

Palladino pour le remplacer ?

Le succès contre l’OM (0-1) plus tôt dans la semaine avait offert un sursis au technicien croate, qui a fait ses valises et qui aurait déjà un remplaçant prêt à s’installer à sa place.

Selon Fabrizio Romano, c’est l’ancien entraîneur de la Fiorentina Raffaele Palladino qui serait en pole position pour prendre la suite de Jurić. Libre depuis son départ de la Fio en mai dernier, le coach italien prendrait les rênes d’une équipe italienne pour la troisième fois de sa carrière après avoir entraîné l’AC Monza entre 2022 et 2024.

C’est Ademola Lookman qui est content.

