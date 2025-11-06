L’OM est-il maudit par l’arbitrage ?

À l’issue d’un enchaînement complètement lunaire, et une main non sifflée puis le superbe but de Lazar Samardzic, l’OM a laissé filer la victoire à l’Atalanta en toute fin de match, dans une rencontre très frustrante. Forcément, les esprits marseillais étaient remontés. À commencer par Roberto De Zerbi qui s’efforçait de mettre les formes pour éviter des remous sur l’arbitrage bien connus à Marseille. « On ne méritait pas de perdre. Il y a eu cet épisode un peu douteux. Ça fait plusieurs fois qu’on perd à cause d’un épisode, à Madrid, à Lisbonne et ce soir… On a perdu trois matchs en Ligue des champions de la même manière, rocambolesque », a regretté le technicien marseillais aux micros de Canal+ et Sky Sports Italie.

Le maire de Marseille enrage

De Zerbi n’était pas le seul à avoir du mal à cacher son énervement. Nayef Aguerd, d’abord, qui rappelait à nos confrères après le coup de sifflet final que « ce n’est pas la première fois. L’arbitre doit être juste à ce niveau là. Il ne va même pas voir la VAR et on prend un but à la fin. Voila, c’est dur. » Même esprit pour Ulisses Garcia en zone mixte : « On ressent de l’injustice. On voit tous la main décollée, on est tous sûrs qu’il y a penalty et on prend un but derrière. C’est très dur. Aujourd’hui il y avait penalty pour nous. La main est décollée et on siffle pas, on comprend pas », a-t-il constaté.

Ce mercredi soir, les réactions sur ce penalty non sifflé dépassent même le cadre du football pour s’inviter en politique. Le maire de Marseille Benoît Payan (dont une interview est à retrouver ce jeudi dans le magazine So Foot) n’a pas eu peur des mots. « « C’est un vol », c’est une faute majeure qui entache la Ligue des champions avec un arbitrage pareil », a lancé l’édile dans les couloirs du Vélodrome, avant d’écrire sur son compte X : « Ce soir, une telle erreur d’arbitrage a privé le sport de ses valeurs. »

Un nouvel épisode qui ne devrait pas calmer les problématiques liées à l’arbitrage, que ce soit à l’échelle nationale ou européenne.

Vidéo : l’enchaînement improbable qui a conduit à la défaite de l’OM contre l’Atalanta