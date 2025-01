Ève Périsset revient en France

« Après avoir fait l’tour de Londres, tout ce qu’on veut c’est être à la maison. »

Ève Périsset fait son retour dans le championnat de France. Laissée libre par Chelsea, la latérale internationale s’est officiellement engagée avec Strasbourg. Confrontée à une grosse concurrence, elle quitte les Blues après deux saisons et demie, une soixantaine de matchs joués et deux titres de championne d’Angleterre. Un sacré coup pour le promu, qui est en position de relégable avec trois points de retard sur la ligne de flottaison. « C’est une joueuse qui va nous apporter beaucoup d’expérience, se réjouit le coach Vincent Nogueira. Sa polyvalence lui permet de jouer à tous les postes dans une défense à cinq. On espère qu’elle va apporter sa pierre à l’édifice pour atteindre l’objectif maintien. » Périsset, qui portera le numéro 24, a signé jusqu’à la fin de la saison.

C’est ce qu’on appelle une Pascal Dupraz dans le jargon.

