Sam Kerr, l’attaquante australienne de Chelsea, passe devant le tribunal de Londres. Après avoir insulté un policier de « stupide et blanc » dans la nuit du 29 au 30 janvier 2023, celle-ci est accusée « de harcèlement raciste aggravé » comme rapporte ABC News et la BBC, présents au procès.

La joueuse rentrait en taxi d’une soirée arrosée avec sa partenaire Kristie Mewis. Sauf que selon les deux femmes, le trajet s’apparentait à une séquestration : le taxi roulait vite et dans une direction différente. Prises de panique, elle décidèrent de casser la vitre arrière de la voiture afin d’essayer de s’enfuir. L’Australienne déclare : « Nous avons également appelé la police, nous avons été retenues en otage dans ce taxi. […] Quand un homme conduit une voiture vite avec deux femmes, c’est foutu, c’est si flippant. » Face à cette tentative d’escapade qui endommageait son véhicule de travail, le chauffeur les a directement conduites au poste de police le plus proche.

La police choquée

L’interaction conflictuelle avec le fonctionnaire d’État débute à cet instant. Le procureur reconnaît que « l’accusée était manifestement bouleversée et en colère à propos de ce qui s’est passé et de la façon dont la police gérait la situation ». En effet, lorsqu’elle s’est exprimée auprès des officiers pour leur expliquer leur version, ceux-ci ont répondu qu’« il ne ferait jamais ça (le kidnapping, NDLR) ». De-là, elle s’emporte et les qualifie de « stupides et blancs ». Apparemment, le policier concerné se sentirait « choqué, bouleversé et humilié ». Elle a plaidé non coupable, semble conciliante et ouverte à dédommager le taxi.

Sonia Bompastor toujours invincible avec Chelsea