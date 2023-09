Nottingham Forest replonge Chelsea dans le doute

Chelsea 0-1 Nottingham Forest

But : Elanga (48e)

La Poch’ est trouée.

Vainqueur de Luton Town vendredi dernier, Chelsea est retombé dans ses travers en mordant la poussière face à Nottingham Forest (0-1). Largement dominateurs, les Blues ont cruellement manqué de tranchant dans le dernier geste puisqu’ils n’ont cadré qu’une frappe sur onze en première période. Conor Gallagher (16e), Ben Chilwell (22e) ou Enzo Fernández (35e) ont tour à tour manqué la cible. Joe Worrall s’est aussi opposé au tir de Nicolas Jackson (39e), encore contré quand il s’est retrouvé en position de déclencher dans le temps additionnel (45e+4). Forest s’en est remis à la puissance et au flair du redoutable Taiwo Awoniyi pour se procurer des occasions. Le Nigérian a envoyé le ballon au-dessus (26e), puis à côté (31e), mais a réalisé le bon geste dans le rôle de passeur en trouvant Anthony Elanga, buteur avec sang froid pour punir la perte de balle de Moises Caicedo (0-1, 48e). Le premier tir cadré des visiteurs a fait mouche, et il a suffi au bonheur de Steve Cooper.

Willy Boly a sorti un tacle salvateur de son chapeau devant Jackson (56e), et malgré la pression des Blues, la défense de Forest a tenu bon face à Cole Palmer, Mykhaylo Mudryk & cie. Jackson n’a pas su bonifier l’offrande de Sterling (83e), et Matt Turner a détourné la frappe de Thiago Silva (86e) ; Chelsea passera donc la trêve internationale dans la deuxième partie du classement, avec quatre petits points au compteur. Battu les armes à la main par Arsenal (2-1) et Manchester United (3-2), Nottingham, de son côté, voit enfin ses efforts récompensés à l’extérieur.

Les défaites encourageantes, c’est bien. Les victoires, c’est mieux.

Chelsea (3-4-2-1) : Sánchez – Disasi, Silva, Colwill – Gusto (Mudryk, 77e), Gallagher (Palmer, 62e), Caicedo (Maatsen, 77e), Chilwell (Madueke, 62e) – Sterling, Fernández – Jackson. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Nottingham Forest (3-4-3) : Turner – McKenna, Worrall, Boly – Aina, Danilo (Elanga, 45e+3), Mangala, Aurier – Gibbs-White, Awoniyi, Yates. Entraîneur : Steve Cooper.

