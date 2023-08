Manchester United remonte deux buts de retard face à Forest pour s’imposer

Manchester United 3-2 Nottingham Forest

Buts : Eriksen (17e), Casemiro (52e) et Fernandes (SP, 76e) pour les Red Devils // Awoniyi (2e) et Boly (4e) pour Forest

Expulsion : Worrall (67e) côté Nottingham

Pas top la nouvelle œuvre posthume de Worrall.

Muselé par Tottenham samedi dernier, Manchester United réagit face à Nottingham Forest après avoir été pourtant mené 2-0 au bout de quatre minutes (3-2). La faute à une entame de match catastrophique. Après un premier corner pour les Red Devils, Awoniyi avale tout le terrain avant d’ajuster Onana (0-1, 2e). Derrière, Boly catapulte un coup franc de Gibbs-White dans les filets du portier camerounais (0-2, 4e). Dans les cordes, les hommes d’Erik ten Hag mettent quelques minutes pour digérer avant de se ruer vers les cages de Turner. Eriksen profite même d’un service de Rashford pour glisser le bout de son pied, et réveiller Old Trafford (1-2, 17e).

Complètement dominé, Forest parvient pourtant à contrôler les ardeurs des Mancuniens et conserver son avantage à la pause avant de craquer rapidement au retour des vestiaires. Après une sublime combinaison sur coup franc entre Fernandes et Rashford, le Portugais sert ensuite Casemiro qui n’a plus qu’à pousser la gonfle au fond (2-2, 52e). Contrairement à ce qu’il s’était passé lors du premier acte, Forest ne parvient pas à se sortir des griffes des Red Devils et perd complètement les pédales en fin de match : Worrall ceinture Fernandes qui partait au but et file directement à la douche (67e), puis Danilo accroche Rashford dans la surface pour offrir au capitaine mancunien l’opportunité de faire basculer les siens en tête (3-2, 76e). Solidement installé aux commandes, United réduit la voilure dans les dernières minutes et signe son deuxième succès de la saison.

Et puis, après tout, il n’y avait rien d’illogique à courir après Forest.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Wan-Bissaka, Varane (Lindelöf, 46e), Martinez, Dalot – Casemiro, Eriksen – Antony (McTominay, 85e), Fernandes, Rashford – Martial (Sancho, 61e). Entraîneur : Erik ten Hag.

Nottingham Forest (3-4-2-1) : Turner – Boly, Worrall, McKenna (Niakhaté, 57e) – Aurier, Yates, Danilo (Elanga, 81e), Williams – Johnson (Kouyaté, 70e), Gibbs-White – Awoniyi (Wood, 81e). Entraîneur : Steve Cooper.

